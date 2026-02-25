Ya es oficial: el Gobierno decretó feriado el 2 y el 3

En caso de que una empresa requiera la prestación de servicios durante estas jornadas, deberá pagar el recargo correspondiente por trabajo en día festivo, tal como lo establece la normativa laboral vigente en Colombia. Este punto es clave para sectores como comercio, turismo, gastronomía, transporte y salud, donde muchas actividades continúan funcionando pese al carácter festivo.

En términos prácticos, la mayoría de empleados del sector público y privado no trabajará durante el Jueves y Viernes Santo, consolidando así uno de los fines de semana largos más extensos del año.

¿Habrá clases el 2 y 3 de abril de 2026 en Colombia?

Una de las preguntas que surge cada año entre padres y estudiantes es si habrá actividad escolar durante estos días.

La respuesta es clara: los colegios públicos no tendrán clases el jueves 2 ni el viernes 3 de abril, ya que se trata de feriados nacionales obligatorios.

Además, muchas instituciones educativas —tanto públicas como privadas— suelen programar receso académico durante toda la Semana Santa, extendiendo el descanso más allá de los dos días oficiales.

En el caso de los colegios privados y universidades, la suspensión de actividades generalmente se mantiene durante ambas jornadas. Sin embargo, cada institución puede definir su propio calendario académico, por lo que se recomienda a estudiantes y familias verificar los cronogramas internos.

Para el sistema educativo colombiano, la Semana Santa no solo representa una pausa académica, sino también una oportunidad para actividades culturales, religiosas y de integración familiar.

Bancos y entidades financieras: cómo funcionarán en Semana Santa 2026

Otro aspecto central para los ciudadanos es el funcionamiento de los servicios bancarios.

Las entidades financieras no prestarán atención presencial al público el jueves 2 ni el viernes 3 de abril de 2026. Las oficinas físicas permanecerán cerradas en todo el país debido al carácter festivo de ambas fechas.

No obstante, los servicios digitales operarán con total normalidad. Los usuarios podrán realizar transacciones a través de:

Cajeros automáticos

Aplicaciones móviles

Plataformas de banca virtual

Pagos electrónicos

En un contexto donde la digitalización financiera ha avanzado de manera sostenida, la suspensión de atención presencial no implica una paralización de operaciones bancarias, aunque sí puede generar demoras en trámites que requieran gestión directa en oficinas.

Entidades públicas y sector privado: qué actividades se suspenden

Durante el 2 y 3 de abril de 2026, la mayoría de entidades públicas del país suspenderán atención presencial. Gobernaciones, alcaldías y oficinas estatales no abrirán sus puertas al público.

En el sector privado, la mayor parte de las empresas concede descanso a sus trabajadores, especialmente en áreas administrativas. Sin embargo, como ocurre cada año, sectores estratégicos como:

Salud

Seguridad

Transporte

Turismo

Hotelería

Comercio en zonas turísticas

continuarán operando, aunque bajo esquemas especiales de turnos y con pago de recargos por festivo.

Semana Santa: tradición, fe y uno de los periodos de mayor movilidad en Colombia

Más allá del impacto laboral y administrativo, la Semana Santa es uno de los periodos de mayor movilidad interna en Colombia.

Miles de familias aprovechan estos días para:

Realizar turismo interno

Visitar destinos religiosos

Participar en procesiones y celebraciones litúrgicas

Reunirse con familiares

Ciudades con fuerte tradición religiosa suelen registrar una importante afluencia de visitantes. Hoteles, restaurantes y empresas de transporte experimentan un incremento notable en la demanda.

Además, muchas familias utilizan el puente festivo para viajar a destinos de playa, montaña o zonas rurales, lo que convierte a la Semana Mayor en una temporada alta para el turismo nacional.

Otros feriados nacionales en Colombia durante 2026

Tras la Semana Santa, el calendario colombiano de 2026 continúa con una serie de días festivos distribuidos a lo largo del año. Estos son los principales:

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (inamovible).

Lunes 18 de mayo: Ascensión de Jesús (trasladado).

Lunes 8 de junio: Corpus Christi (trasladado).

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús (trasladado).

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (trasladado).

Lunes 20 de julio: Día de la Independencia de Colombia (inamovible).

Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá (inamovible).

Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen María (trasladado).

Lunes 12 de octubre: Día de la Diversidad Étnica y Cultural (trasladado).

Lunes 2 de noviembre: Día de Todos los Santos (trasladado).

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena (trasladado).

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (inamovible).

Este esquema combina feriados inamovibles con otros trasladados al lunes, lo que genera múltiples fines de semana largos a lo largo del año y dinamiza sectores como el turismo y el comercio.

Impacto económico y social de los feriados de Semana Santa

Los feriados del 2 y 3 de abril no solo tienen una dimensión religiosa, sino también económica.

Por un lado, sectores como el turismo, el transporte terrestre y aéreo, la hotelería y la gastronomía registran incrementos significativos en su actividad.

Por otro lado, industrias y empresas que detienen operaciones durante estos días pueden experimentar una reducción temporal en la productividad.

Sin embargo, analistas coinciden en que los fines de semana largos generan un efecto dinamizador en economías regionales, especialmente en municipios con atractivo turístico o tradición religiosa.

Además, el descanso prolongado contribuye al bienestar social, permitiendo que trabajadores y estudiantes dispongan de tiempo para el encuentro familiar y la reflexión espiritual.

Un descanso esperado por millones de colombianos

Con la confirmación de los feriados del 2 y 3 de abril de 2026, Colombia se prepara para uno de los momentos más importantes del calendario anual.

La combinación de tradición religiosa, descanso obligatorio y movimiento turístico convierte a la Semana Santa en una de las fechas más relevantes del año.

Mientras el país organiza agendas laborales, académicas y familiares, millones de personas ya marcan en sus calendarios estas dos jornadas que prometen, una vez más, combinar fe, tradición, descanso y movimiento económico en todo el territorio nacional.