Insólito ataque en Nueva York: policías fueron agredidos con bolas de nieve y el video se volvió viral

En un momento del registro, los oficiales empujan al menos a dos personas al suelo en respuesta a las agresiones, mientras los ataques continúan. En otra secuencia, un joven corre detrás de uno de los policías y le arroja nieve en la cabeza.

Al final del video, uno de los agentes aparece frotándose el ojo, visiblemente afectado por el impacto de las bolas de nieve.

Oficiales heridos y traslado al hospital

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó que varios agentes resultaron golpeados en la cara y fueron trasladados por los servicios de emergencia a un hospital cercano, donde quedaron internados en condición estable.

Las autoridades no brindaron detalles sobre la gravedad de las lesiones, aunque aseguraron que se trató de heridas leves.

El episodio generó preocupación en la cúpula policial y en el gobierno local, en un contexto de fuerte presión operativa por el temporal.

La investigación y posibles sanciones

Tras la difusión del video, la policía inició una investigación para identificar a los responsables. La comisionada de la fuerza, Jessica Tisch, calificó el comportamiento como “vergonzoso y criminal” y aseguró que los detectives trabajan para determinar responsabilidades.

Por el momento, no se realizaron detenciones, aunque la causa sigue en curso y no se descartan imputaciones por agresión a funcionarios públicos.

El mensaje del alcalde

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió públicamente “respeto” hacia los agentes y destacó el trabajo que realizan durante la emergencia climática.

“Los oficiales, como todos los trabajadores municipales, han estado en acción durante una tormenta de nieve histórica, manteniendo a los neoyorquinos seguros y los autos en movimiento”, expresó en una publicación en redes sociales.

En un tono distendido, el mandatario agregó: “Si alguien está atrapando una bola de nieve, ese soy yo”, en alusión a comentarios previos en los que había dicho en broma a estudiantes que podían lanzarle nieve tras ordenar el regreso a clases.

Reacción sindical y reclamos

La Asociación Benéfica de la Policía de Nueva York (PBA), el sindicato que representa a los agentes, condenó el episodio y exigió sanciones. El gremio calificó la conducta como “inaceptable e indignante” y reclamó la detención de los responsables.

Desde la organización advirtieron que el hecho refleja un clima de hostilidad hacia la policía y pidieron respaldo institucional para el personal que trabaja en condiciones extremas.

Una tormenta histórica y sus consecuencias

El episodio ocurrió en medio de una de las nevadas más intensas de los últimos años en Estados Unidos. La tormenta provocó cancelaciones de vuelos, suspensión de clases y complicaciones en el transporte público.

En varias ciudades, los servicios quedaron paralizados y miles de personas enfrentan dificultades para movilizarse.

Las autoridades continúan con las tareas de limpieza de calles, remoción de nieve y asistencia a la población vulnerable.