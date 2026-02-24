La presidenta de México prometió más seguridad durante el Mundial tras el caos por la muerte de "El Mencho"

Uno de los focos de tensión fue Guadalajara, capital del estado de Jalisco, donde se registraron enfrentamientos y disturbios. La ciudad será sede de cuatro partidos del Mundial, lo que elevó la inquietud de los fanáticos y autoridades deportivas.

Ante este escenario, el Gobierno mexicano anunció el refuerzo de la presencia de fuerzas federales en las zonas afectadas. Según la presidenta, el despliegue incluye militares y fuerzas de seguridad que trabajan de manera coordinada para restablecer el orden.

Sheinbaum destacó que la situación tiende a normalizarse y expresó su confianza en que la actividad vuelva a la normalidad en las próximas horas. “Hay más presencia de elementos que trabajan todos los días por la seguridad y la paz en México”, sostuvo.

México y la FIFA, en contacto permanente

Las autoridades mexicanas mantienen un diálogo constante con la FIFA para garantizar la organización del torneo. El país será una de las sedes del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá.

En total, México albergará 13 partidos: cinco en la Ciudad de México, incluidos los octavos de final; cuatro en Guadalajara y otros cuatro en Monterrey. Uno de los encuentros más esperados será el que disputarán España y Uruguay el 26 de junio en Guadalajara, considerado uno de los duelos más atractivos de la fase inicial.

la-presidenta-de-mexico-llevo-tranquilidad-por-la-seguridad-en-el-mundial-de-futbol-reuters-IOT5553DVUUABQPPNWMBK5AKZ4 La presidenta de México llevó tranquilidad por la seguridad en el Mundial de fútbol. (Reuters)

La mandataria reafirmó el compromiso del Gobierno con la seguridad del evento y aseguró que el operativo mundialista será uno de los más importantes de la historia del país.

Preocupación internacional y mensaje de calma

Los disturbios generaron preocupación entre los fanáticos que planean viajar a México, especialmente por el impacto mediático de los hechos y la magnitud de la violencia. Sin embargo, desde el Ejecutivo insistieron en que el país tiene experiencia en la organización de grandes eventos internacionales y en la implementación de operativos de seguridad.

Sheinbaum subrayó que el Mundial será una oportunidad para mostrar la capacidad logística y la estabilidad institucional de México. Además, remarcó que el trabajo conjunto con las fuerzas federales y los gobiernos locales será clave para garantizar el desarrollo normal de la competencia.

Refuerzo de seguridad y normalización

El Gobierno mexicano informó que el despliegue de efectivos continuará en los estados con mayor tensión, con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia. La estrategia incluye controles en rutas, vigilancia en zonas urbanas y cooperación con organismos internacionales.

Según fuentes oficiales, el operativo también contemplará la protección de delegaciones, estadios, aeropuertos y centros turísticos. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue de cerca la evolución del conflicto tras la muerte de “El Mencho” y busca evitar que el impacto del crimen organizado afecte la imagen del país en el escenario global.

mencho La muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", generó una ola de violencia.

Con este mensaje, la presidenta mexicana buscó enviar una señal de calma y confianza a la comunidad internacional, a la FIFA y a los millones de hinchas que se preparan para el Mundial 2026.

Autoridades de Jalisco han informado que esperan recibir a cerca de 3 millones de turistas durante el Mundial, que comenzará en junio.

Partidos que se disputarán en Jalisco durante el Mundial 2026

11 de junio: Corea del Sur vs. ganador de la repesca europea.

18 de junio: México vs. Corea del Sur.

23 de junio: Colombia vs. ganador de la repesca intercontinental.

26 de junio: Uruguay vs. España.

Esta es la tercera oportunidad en la que México será sede mundialista, tras haber recibido las ediciones de 1970 y 1986.