El presidente galo dijo en voz alta lo que muchos jefes de estado europeos no se atreven. Los movimientos antivacunas, con una postura totalmente irracional, complican la posibilidad de poder terminar para siempre con la pandemia que lleva dos años cobrando vidas humanas y alterando de manera dramática la vida diaria y la economía de los países y del mundo entero.

Emmanuel Macrón, en la entrevista a Le Parisien dijo "basta".

"Irresponsables que no son ciudadanos"

En otro pasaje de la entrevista, el presidente francés mantuvo el duro tono hacia quienes no quieren vacunarse.

macrón en le parisien.jpg "Los antivacunas son irresponsables y no pueden ser considerados ciudadanos", dice Emmanuel Macron (Foto: Gentileza Le Parisien)

"Cuando mi libertad amenaza la de otros, me vuelvo irresponsable. Un irresponsable ya no es un ciudadano”, apuntó certero Emmanuel Macrón.

El debate entre la salud pública y la libertad individual parece haber tensado la cuerda del sentido común.

¿Quién no se aplica una vacuna antitetánica ante cualquier corte profundo, herida o una operación por delante? Hoy, nadie lo discute. Las vacunas contra el coronavirus han demostrado tres hechos históricos. Se desarrollaron en un tiempo récord, un logro por sí solo para la ciencia. Pero además, han tenido mínimos casos de complicaciones y en cambio, disminuyeron de manera impresionante las infecciones, las internaciones en terapia intensiva y las muertes.

La furibundamente contagiosa variante Ómicron, es la mejor comprobación. Aislada el 24 de noviembre de 2021, en el sur de África, se contagia a una velocidad exponencial. Sin embargo, las internaciones graves y muertes ni se comparan con las olas anteriores de contagios.

pase sanitario torre eittel.jpg París: En la plaza del Trocadero, camino a la torre Eiffel, se advierte que solo se puede subir con el pase sanitario (Foto: archivo)

Con estos datos, Emmanuel Macrón se definió por la batalla final contra los antivacunas. Sobre una población de 67.39 millones, Francia tiene el 73,5% con las dosis completas. Pero más de cinco millones de franceses aún no se han vacunado. Mientras que el país reportó en solo 24 hs. 271.686 contagios por coronavirus.

El método Macrón

Tras su tajante definición, que hoy comenta toda Francia, el mandatario explicó cuál será su estrategia, con fecha de inicio: "No los voy a meter en la cárcel, no les voy a vacunar a la fuerza", le dijo a Le Parisien pero precisó: "Hay que decirles que a partir del 15 de enero ya no podrán ir a un restaurante, ir a tomar un café, o ir al teatro, o al cine”.

Francia fue uno de los primeros países en pedir el pase sanitario o de vacunación para empleados públicos, fuerzas de seguridad y personal sanitario y, también, en empresas que retomaron el trabajo presencial.

De hecho, quien no utiliza el barbijo, puede tener que pagar una multa de 200 Euros.

austria viena.jpg Austria, confina a los que no están vacunados (Foto: Archivo)

Otras restricciones en el mundo

En Austria, el canciller Alexander Schallenberg, determinó que la vacuna no puede ser obligatoria. Pero todo aquel que decida no vacunarse será poco menos que un paria en las ciudades. No podrá hacer otra cosa que salir de su casa para comprar comida, conseguir remedios o eventualmente ir a un hospital. Si decide vacunarse, su vida cambiará drásticamente.

Ángela Merkel, no quiere más flexibilización ante el rebrote de COVID-19 en Alemania (foto: AFP) Ángela Merkel, antes de terminar su mandato, dispuso la obligatoriedad de las vacunas contra el coronavirus a partir de febrero de 2022 (Foto: Archivo)

Ángela Merkel, antes de concluir su mandato de 16 años, determinó que desde febrero la vacunación contra le coronavirus será obligatoria. Su sucesor, el opositor partido Socialdemócrata, aclaró que esa decisión seguirá firme.

certificado italia.jpg El pase sanitario en Italia, fundamental para viajar o ingresar a determinados lugares con gran concentración de personas (Foto: Archivo)

Desde el comienzo de la reapertura de los vuelos, el pase sanitario y los certificados de testeos negativos son la norma. Quien no esté vacunado tiene enormes problemas para viajar.

La OMS para graficar el peligro que representan los antivacunas utilizó un ejemplo por fuera del coronavirus. En la revista ‘Vaccine‘, el organismo de Naciones Unidas recordó que a nivel mundial se registran 1,5 millones de muertes infantiles por año. Víctimas de enfermedades para las que la humanidad tiene vacunas eficaces.