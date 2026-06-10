Está confirmado por decreto el feriado del jueves 11 de junio

Durante una conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la prioridad es garantizar que la población pueda desplazarse con mayor facilidad durante una jornada que será histórica para el país.

Según detalló el Ejecutivo, la enorme cantidad de visitantes esperados para el encuentro inaugural obligó a diseñar mecanismos que permitan mantener operativos los servicios esenciales sin generar una presión excesiva sobre el sistema de transporte y las principales vías de acceso.

En ese contexto, numerosas oficinas públicas dejarán de operar de manera presencial y se impulsarán modalidades de trabajo remoto o esquemas flexibles para reducir la cantidad de personas circulando simultáneamente por la ciudad.

La estrategia también busca disminuir riesgos asociados a la seguridad vial, facilitar los operativos de tránsito y permitir que los organismos públicos continúen prestando servicios sin interrupciones significativas.

El decreto establece cambios para dependencias federales

El documento publicado por las autoridades contempla una serie de instrucciones dirigidas a organismos de la Administración Pública Federal.

Entre las principales disposiciones se encuentra la implementación de herramientas de teletrabajo, jornadas híbridas y otras modalidades organizativas que permitan mantener la actividad administrativa sin exigir la presencia física de la totalidad del personal.

Las autoridades remarcaron que la medida tiene varios objetivos simultáneos:

Mejorar la movilidad urbana.

Reducir la presión sobre el transporte público.

Garantizar la seguridad vial.

Mantener la continuidad de los servicios gubernamentales.

Optimizar la atención a la ciudadanía durante una jornada excepcional.

La intención oficial es que millones de personas permanezcan en sus hogares o reduzcan sus desplazamientos, permitiendo que la infraestructura de la ciudad pueda absorber la llegada masiva de turistas y aficionados al fútbol.

Escuelas sin clases durante la jornada inaugural

Uno de los aspectos que más repercusión generó fue la decisión de suspender actividades educativas en distintos niveles.

Las autoridades educativas confirmaron que el 11 de junio no habrá clases presenciales en una amplia variedad de instituciones ubicadas en Ciudad de México.

La medida alcanza a establecimientos de:

Educación preescolar.

Educación primaria.

Educación secundaria.

Escuelas normales.

Instituciones dedicadas a la formación docente.

Centros educativos de nivel medio superior.

Instituciones de educación superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública.

La disposición incluye tanto escuelas públicas como privadas, por lo que el alcance de la medida será considerable.

Funcionarios del área educativa explicaron que el objetivo no es únicamente reducir la circulación vehicular. También se busca evitar complicaciones logísticas relacionadas con el traslado de estudiantes, docentes y personal administrativo en una fecha que registrará una demanda extraordinaria de movilidad.

Un Mundial que transformará la rutina de millones

La Copa del Mundo de 2026 será un torneo sin precedentes para la región. México compartirá la organización con Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose nuevamente en anfitrión de una competición que despierta enorme expectativa a nivel global.

La inauguración prevista para el 11 de junio tendrá como escenario uno de los estadios más emblemáticos del país, motivo por el cual se espera una movilización masiva de aficionados.

Expertos en planificación urbana han señalado que eventos de esta magnitud requieren protocolos especiales debido a la cantidad de personas que convergen en áreas específicas en un corto período de tiempo.

Por ese motivo, la suspensión de actividades laborales y escolares forma parte de una estrategia más amplia que incluye operativos de seguridad, refuerzo del transporte público y coordinación entre distintas dependencias gubernamentales.

Jalisco adopta medidas similares

La decisión tomada por el Gobierno federal no tardó en tener repercusiones en otros estados vinculados al Mundial.

Uno de los primeros en adherirse fue Jalisco, entidad que también tendrá un papel destacado dentro de la organización del certamen.

El gobernador Pablo Lemus anunció que la administración estatal aplicará medidas semejantes durante la jornada inaugural, suspendiendo actividades en buena parte del sector público y en el sistema educativo.

La confirmación llegó a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde el mandatario explicó que la intención es facilitar la circulación y permitir que los habitantes puedan disfrutar de una fecha histórica para el deporte mexicano.

La resolución contempla la interrupción temporal de actividades en organismos estatales, aunque se aclaró que continuarán funcionando aquellos servicios considerados esenciales.

Los servicios de emergencia mantendrán su funcionamiento

A pesar de la suspensión generalizada de actividades, las autoridades dejaron en claro que determinadas áreas continuarán operando con normalidad.

Entre ellas se encuentran:

Servicios médicos.

Organismos de emergencia.

Fuerzas de seguridad.

Equipos de protección civil.

Dependencias estratégicas para la atención ciudadana.

El objetivo es asegurar que la población continúe recibiendo asistencia ante cualquier eventualidad mientras se desarrolla el evento deportivo.

Los gobiernos federal y estatal señalaron que se realizarán operativos especiales para responder rápidamente a incidentes que puedan surgir durante la jornada.

La UNAM también se suma a las modificaciones

Otra de las instituciones que decidió adecuar su funcionamiento a las circunstancias excepcionales fue la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las autoridades universitarias comunicaron oficialmente que las actividades académicas quedarán suspendidas durante el 11 de junio.

La decisión fue presentada como una medida extraordinaria y de carácter temporal, limitada exclusivamente a la jornada inaugural del Mundial.

En el comunicado difundido por la institución se explicó que la determinación responde a las previsiones realizadas por organismos especializados en movilidad urbana.

Los análisis apuntan a que el flujo de personas podría alcanzar niveles muy elevados en distintos sectores de la capital, generando dificultades para estudiantes, profesores y trabajadores universitarios.

Por ello, la universidad optó por evitar desplazamientos innecesarios y contribuir a la reducción del tránsito en la ciudad.

Un desafío logístico para las autoridades mexicanas

La organización de la Copa Mundial representa uno de los mayores desafíos logísticos enfrentados por México en los últimos años.

Más allá del espectáculo deportivo, la llegada de visitantes internacionales implica una enorme coordinación entre organismos públicos, fuerzas de seguridad, autoridades de transporte y entidades educativas.

La suspensión de clases y actividades laborales aparece como una herramienta preventiva destinada a minimizar inconvenientes y garantizar que la experiencia de aficionados y residentes sea lo más ordenada posible.

Especialistas consideran que la medida también permitirá distribuir mejor los recursos disponibles durante una fecha que concentrará la atención del mundo entero sobre el país.

Expectativa por el inicio del torneo

Mientras avanzan los preparativos finales, crece la expectativa entre los aficionados por el comienzo del Mundial 2026.

La inauguración marcará el inicio de una competición que promete romper récords de asistencia y audiencia, además de convertirse en una de las más grandes de la historia del fútbol.

Las autoridades mexicanas confían en que las decisiones adoptadas contribuirán a que el evento se desarrolle con normalidad y sin afectar de manera significativa la vida cotidiana de los habitantes.

Con escuelas cerradas, oficinas funcionando bajo modalidades especiales y universidades adaptando sus actividades, México se prepara para vivir una jornada inédita. El 11 de junio no será un día cualquiera: será el comienzo de un Mundial que promete quedar grabado en la memoria colectiva del país y que obligará a reorganizar, aunque sea por unas horas, la rutina de millones de personas.