La dura coincidencia que conmueve a la familia del papa León XIV: la historia de su hermano Prevost

De acuerdo con Deborah Prevost, su marido dejó de estar en remisión hace aproximadamente tres meses. Esto significa que la enfermedad volvió a manifestarse o mostró signos de actividad, después de un período de control.

En cuanto al Papa, el Vaticano aún debe informar como es su evolución y que tratamiento deberá realizar ante la eliminación del tumor y parte de un pulmón.

La enfermedad que afecta al hermano del papa León XIV. (foto: A24.com)

Qué es el mieloma múltiple que padece el hermano del papa León XIV

El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre que se origina en las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco que se encuentra principalmente en la médula ósea y que tiene la función de producir anticuerpos para defender al organismo de las infecciones.

En el caso de Louis Prevost, el hermano mayor del papa León XIV, la enfermedad fue diagnosticada en 2017. Después de recibir tratamiento con células madre en 2019, logró mantener el cáncer bajo control durante varios años. Sin embargo, sufrió una recaída reciente y comenzó a participar en un nuevo ensayo clínico en un hospital de Florida, Estados Unidos.

¿Dónde se aloja y qué produce?

Las células plasmáticas normales se encuentran en la médula ósea, el tejido esponjoso que está en el interior de muchos huesos y donde se producen las células de la sangre. Allí se origina y acumula el mieloma múltiple.

Cuando las células plasmáticas se vuelven cancerosas, se multiplican sin control y producen proteínas anormales. Esto puede afectar varias funciones del organismo:

Los huesos: los debilita y puede causar dolor, lesiones y fracturas, especialmente en la columna, las costillas y la pelvis.

La sangre: puede reducir la producción de glóbulos rojos y provocar anemia, cansancio y debilidad.

Los riñones : las proteínas anormales pueden dañar su funcionamiento.

El sistema inmunitario: disminuye la capacidad de defenderse de algunas infecciones.

Los niveles de calcio: la destrucción ósea puede elevar el calcio en la sangre y causar náuseas, sed, debilidad y confusión

No todos los pacientes presentan estas complicaciones. En el caso de Louis Prevost, no se informó públicamente cuáles de ellas, si alguna, lo afectan.

El nódulo pulmonar de León XIV. Acabó siendo un carcinoma que obligó a extirparle el lóbulo inferior derecho. (Foto: Archivo)

¿Cómo se trata el mieloma múltiple?

Aunque todavía no existe una cura definitiva para la mayoría de los casos, los tratamientos actuales pueden controlar la enfermedad durante períodos prolongados. Las alternativas incluyen:

Quimioterapia y combinaciones de medicamentos : buscan destruir las células cancerosas o impedir su multiplicación.

Terapias dirigidas: atacan mecanismos específicos que las células del mieloma necesitan para sobrevivir.

Inmunoterapia: ayuda al sistema inmunitario a reconocer y combatir las células malignas.

Trasplante autólogo de células madre: utiliza células del propio paciente para recuperar la producción normal de células sanguíneas después de un tratamiento intensivo.

Ensayos clínicos: evalúan nuevos medicamentos o combinaciones terapéuticas.

El caso del hermano del Papa es complicado porque ha tenido nueva actividad del cáncer, tras años de estar controlado. Inicialmente recibió un tratamiento con células madre. Ahora, está nuevamente internado, como León XIV.

La situación de Louis Prevost: según informó su esposa a CBS News, recibió un tratamiento que incluyó células madre en 2019 y consiguió mantener la enfermedad en niveles muy bajos durante varios años. Tras la recaída, ocurrida aproximadamente en julio de 2026, comenzó a participar en un nuevo ensayo clínico en un hospital de Florida.