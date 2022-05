La FDA de Estados Unidos restringe una de las vacunas contra el coronavirus para investigar efectos adversos

fda x J&J.jpg la FDA emitió un alerta por casos de trombosis derivados en la aplicación de vacunas de Johnson & Johnson contra el coronavirus (Foto: FDA)

El comunicado de la FDA vino acompañado por una recomendación: "Hoy, limitamos el uso autorizado de la vacuna Janssen #COVID19 a aquellos mayores de 18 años para quienes otras vacunas autorizadas/aprobadas no son accesibles o clínicamente apropiadas, y a aquellos que eligen Janssen porque de otro modo no recibirían una vacuna contra el COVID".