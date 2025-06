La increíble lucha de una madre para encontrar a su hija que es furor en Netflix

Parece la descripción o el avance de una película de suspenso y misterio. Y lo es. Se puede ver en Netflix. Pero, detrás, hay una historia verdadera, un drama real. Cathy Terkanian, tuvo una hija - Alexis - a quien decidió no mantener. La entregó a un hogar de guarda y creyó que había tenido una vida nueva. Pero cuando se sometió a ese estudio de ADN, todo se modificó. El resultado no hizo más que disparar una desesperación absoluta en Cathy. La adolescente asesinada no era su hija. Entonces, vino una serie de preguntas aún más graves: ¿en dónde está su hija Alexis?, ¿está viva?, ¿qué se hizo de ella?