La misteriosa muerte en un hotel de una pareja de youtubers que se había comprometido horas antes

muertos pareja de youtube.jpg La policía de Vietnam revisa la habitación en donde murió una pareja que anunció su compromiso por Youtube. (Foto: Gentileza The Guardian)

La mujer era estratega digital y directora de una agencia de redes sociales y marketing de contenidos. Tenía pasión por los viajes y en uno de ellos conoció a quien sería su pareja. Se instalaron en Vietnam pero allí se desató la tragedia.

La policía intenta descubrir que pasó ya que no solo no había signos de violencia en los cuerpos. Tampoco en las habitaciones y las puertas estaban cerradas, sin haber sido forzadas.

Dos mundos diferentes unidos por el amor y un final inexplicable

Greta Otteson (33), era británica, nacida en Gales y Arno Els Quinton (36) era sudafricano. Se encontraron vagando por el mundo, ya que compartían la misma pasión: viajar y descubrir nuevas culturas, muy diferentes a las suyas. Fue así que por casualidad, se conocieron en Asia, en Dubai.

Comenzaron una relación que se hizo muy fuerte a pesar de - como ellos definieron - venían de dos países muy diferentes. Decidieron seguir viajando juntos. Así fue como llegaron a Vietnam, el lugar en donde los hallaron muertos, sin ningún elemento que premita a las autoridades, por el momento, comprender que sucedió.

pareja asesinada en Vietnam.jpg Ella era de Gales. Él, de Sudáfrica. Se fueron a vivir juntos a Vietnam, se comprometieron y pocos días más tarde, aparecieron muertos. (foto: Captura de TV)

Un compromiso por YouTube y un desenlace fatal

La pareja subió un video en el que se los ve prodigarse amor y estar llenos de alegría juntos. Recorriendo paisajes exóticos y también playas hermosas. Arno, el hombre de sudáfrica aparece con su voz sobre las imágenes resumiendo su historia de amor. "Ella es británica y yo de Sudáfrica. Era muy improbable que nos conocieramos en medio oriente. Pero pasó y decidimos mudarnos a Vietnam para iniciar algo diferente".

Llegaron a una villa turística de ese país del sudeste asíatico, para seguir con su historia de amor. Incluso subieron el viedo a Youtube en el que anunciaron su compromiso. Pero poco después sobrevendría una tragedia.

La policía vietnamita halló los cuerpos de la mujer británica y su prometido sudafricano en dos habitaciones contiguas. Pero lo que sorprende a los investigadores es las circunstancias iniciales de la tragedia. Los encontró el personal de limpieza en su ronda habitual. Ni Grata ni Arno tenían signos de haber sufrido violencia en su cuerpo. Como dijimos, estaban en habitaciones separadas. Ambas cerradas y sus cerraduras no habían sido forzadas. Tampoco hallaron una nota en el complejo de Hi An, en la provincia central de Quang Nam, que alguno de los dos pudiese haber dejado antes del misterioso final.

Los cuerpos fueron encontrados por el personal de la villa y agentes de policía cerca del mediodía. El forense comprobó que no había signos de violencia y los peritos policiales que no hubo motivos para sospechar de un robo. Dos muetes misteriosas de dos jovenes en sus 30 que acaban de anunciar su compromiso en un video por las redes sociales.

el compromiso de la pareja muerta.jpg La pareja se había comprometido y subió un video del momento por Youtube. (foto: Captura de TV)

Sin pistas que orienten la investigación de la doble muerte en Vietnam

Los investigadores notaron la presencia de varias botellas de alcohol usadas en el lugar. Otteson era gerente de marketing de redes sociales y anteriormente había trabajado en Dubai, mientras que Quinton había trabajado como barista. Un portavoz de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido dijo el jueves: "Apoyamos a la familia de una mujer británica que murió en Vietnam y estamos en contacto con las autoridades locales".

Pero la presencia del alcochol no es un indicio de nada ya que por el momento, la policía no puede arriesgar ni siquiera una hipótesis de lo sucedido. La pareja que unió sus mundos particulares en Dubai, murió misteriosamente en una villa turística de Vietnam. Habían fijado ese lugar como el punto de partida para una nueva vida.