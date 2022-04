La tragedia de una pareja ucraniana al intentar escapar de la guerra con su hijo

Un hombre sale y levanta las manos. De inmediato, su cuerpo cae al suelo y los soldados rusos se acercan. Una persona mayor y un niño salen del auto con vida.

Escapar de la guerra 1.jpg La larga filas de autos escapa del horror en Kiev. (Foto: AP)

El hombre que está tendido en el piso es Maksim Iovenko y tenía 31 años. Fue uno de los miles de civiles que murió por un disparo de las tropas rusas. Su esposa Ksenia también iba en el auto y murió. Una persona mayor que los acompañaba salvó su vida y ahora está en el hospital con alguna heridas. En ese auto también iba el hijo de la pareja que tiene seis años.

La matanza a civiles en Ucrania

Ese 7 de marzo Maksim y su familia se unieron a un convoy de unos 10 autos particulares de civiles que intentaban irse a un lugar más seguro. Un grupo de defensa territorial ucraniano que realizaba un reconocimiento aéreo pudo ver en el video y certificó que las fuerzas rusas disparó contra civiles.

Un amigo de Maksim también estaba en esa fila que intentaba escapar. Cuando vio la escena tan temida, llamó al papá de Maksim, Sergiy, para contarle la noticia. "Mantente fuerte, tu hijo y tu nuera se han ido", les dijo.

Maksim vivía en Kiev y trabajaba en una agencia de viajes, donde conoció a Ksenia. Los cortes de energía, la escases de alimentos y la mala señal de celular dificultaban su día a día. Luego de unos días comenzada la guerra, y con los bombardeos que se imponían cada vez más, se mudaron al sótano y apenas salían para comprar comida.

Escapar de la guerra 4.jpg Maksim vivía en Kiev y trabajaba en una agencia de viajes, donde conoció a Ksenia.

El 7 de marzo estaban en las afueras de Kiev. Continuaban sin electricidad, sin calefacción ni comida. Maksim, Ksenia y otras familias que vivían en la zona pensaron que era el momento salir de ahí. Sabían que corrían riesgo de encontrarse con las tropas rusas pero el instinto de supervivencia los hizo decidirse que era el momento de ir a buscar un lugar mejor.

"¿Ya no habrá hombres que den miedo?"

Maksim había puesto un cartel escrito a mano en un papel blanco en la ventana de su auto. "Niños". Y comenzó el tiroteo. Levantó las manos y comenzó a gritar que había un niño en el carro para salvarlo. Nada de eso sirvió.

Escapar de la guerra 5.jpg

Después del tiroteo, el cuerpo de Maksim quedó tendido en la calle y el de Ksenia en el auto. Los soldados rusos dijeron al niño que regrese a pie por la ruta. Ahora está con su abuela en un lugar seguro en Ucrania y lejos de Kiev.

Hay una escena que el niño no se olvida más. Ahora recibe el apoyo de familiares y especialistas. Hay una frase que le dijo a su abuela cuando la vio. "Ya no dormiremos en un sótano, ¿verdad? ¿Y no habrá hombres que den miedo?".