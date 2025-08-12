Las impresionantes imágenes de los devastadores incendios en España por el calor extremo

incendios en españa4

La tragedia en Tres Cantos

Un incendio declarado en Tres Cantos, en el norte de Madrid, fue contenido finalmente, pero dejó un saldo trágico: la muerte de un hombre de 50 años que sufrió quemaduras en el 98 % de su cuerpo. El fuego devastó más de 1.000 hectáreas, y aunque las condiciones nocturnas favorecieron su contención, su impacto aún se siente en la comunidad.

El incendio obligó a evacuar a unas 180 personas, que fueron reubicadas en instalaciones seguras, mientras que los vecinos de urbanizaciones como Soto de Viñuelas y Fuente del Fresno permanecen bajo alerta.

La situación amenaza con empeorar. La ola de calor que azota la península ha disparado el riesgo de incendios a niveles extremos, según advierte la AEMET ( Agencia nacional de meteorología). Estas son las zonas más afectadas:

Cádiz (Tarifa y Zahara de los Atunes): más de 2.000 personas han sido evacuadas. El fuego continúa activo y agresivo en zonas residenciales y turísticas

Ourense (Chandrexa de Queixa): el siniestro más grave registrado en 2025, que ha calcinado más de 3.000 hectáreas y sigue fuera de control

Castilla y León: con múltiples focos, incluyendo incendios en Las Médulas y otros en León y Zamora. Más de 3.800 personas han sido evacuadas

Toda la nación se encuentra en fase de "preemergencia" del Plan Estatal General de Emergencias, una señal de alerta máxima, y la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja en varias zonas y es desplegada junto a bomberos y brigadas forestales.

El calor, como un “cóctel molotov” climático que activa los incendios

Especialistas advierten que esta ola de calor prolongada -nueve días consecutivos- ha secado la vegetación hasta niveles críticos, potenciando la propagación del fuego en todo el país. Factores como abandono rural, altas temperaturas nocturnas, y acumulación de combustible forestal han convertido el paisaje en un auténtico “cóctel molotov”. Una pequeña chispa provoca un incendio de proporciones que se propaga rápidamente.

España vive uno de sus momentos más críticos de incendios en años recientes. El verano, pasó a ser una pesadilla y no el momento esperado en el año. El escenario actual combina calor extremo, ventiscas secas y vegetación vulnerable, sumado a la ubicación de muchos hogares cerca de áreas forestales.

Mientras se trabaja por contener los fuegos, la reflexión sobre el futuro del país en un clima que cambia es inevitable. Trabajar en la prevención debe ser una política de Estado.