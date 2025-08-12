En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
imágenes
incendios
ARDE EUROPA

Las impresionantes imágenes de los devastadores incendios en España por el calor extremo

El verano europeo ha resultado muy complicado para los españoles. Paraíso para el turismo, este año, las temperaturas extremas han provocado enormes incendios con evacuaciones y la muerte de varias personas.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Incendios devastadores en España. Un muerto y miles de evacuados (Foto: Gentileza La Vanguardia) 

Incendios devastadores en España. Un muerto y miles de evacuados (Foto: Gentileza La Vanguardia) 

El verano de España es uno de los máximos acontecimientos del año. Cuando llega el balance, recibe en turistas la misma cantidad de visitantes que su población (48 millones). Tan importante es que genera el 15% del PBI español. Pero este año, los incendios por las elevadas temperaturas y la ausencia de lluvias transformaron el panorama veraniego. Los esfuerzos de los grupos de emergencia, los evacuados y hasta un muerto, desplazaron de las primeras planas la notas del verano y las playas por esta emergencia.

Leé también Las impresionantes imágenes del incendio de un shopping que dejó más de 60 muertos
Más de 60 muertos en un incendio en un shopping de Irak recién inaugurado. (Foto: Gentileza Bangkok Post)

Además, con la evidencia del cambio climático, este fenómeno se va repitiendo año tras año, con mayor crudeza y extensión de días.

Embed

Del sueño del descanso veraniego a resistir un calor infernal y luchar contra incendios que arrasan todo a su paso. Miles de evacuados, en todo el país, borraron las notas relajadas del descanso veraniego.

España: alto calor, incendios y un muerto

España se encuentra atrapada en una tormenta de fuego y calor extremo. Los incendios forestales se intensifican en múltiples puntos del país, impulsados por una ola de calor que alcanza temperaturas inéditas para agosto. El último balance oficial arroja al menos una víctima mortal y miles de personas evacuadas, todo ello mientras los efectivos de emergencia luchan contra llamas descontroladas en un entorno cada vez más seco y peligroso.

incendios en españa4

La tragedia en Tres Cantos

Un incendio declarado en Tres Cantos, en el norte de Madrid, fue contenido finalmente, pero dejó un saldo trágico: la muerte de un hombre de 50 años que sufrió quemaduras en el 98 % de su cuerpo. El fuego devastó más de 1.000 hectáreas, y aunque las condiciones nocturnas favorecieron su contención, su impacto aún se siente en la comunidad.

El incendio obligó a evacuar a unas 180 personas, que fueron reubicadas en instalaciones seguras, mientras que los vecinos de urbanizaciones como Soto de Viñuelas y Fuente del Fresno permanecen bajo alerta.

incendios en españa7

La situación amenaza con empeorar. La ola de calor que azota la península ha disparado el riesgo de incendios a niveles extremos, según advierte la AEMET ( Agencia nacional de meteorología). Estas son las zonas más afectadas:

  • Cádiz (Tarifa y Zahara de los Atunes): más de 2.000 personas han sido evacuadas. El fuego continúa activo y agresivo en zonas residenciales y turísticas

  • Ourense (Chandrexa de Queixa): el siniestro más grave registrado en 2025, que ha calcinado más de 3.000 hectáreas y sigue fuera de control

  • Castilla y León: con múltiples focos, incluyendo incendios en Las Médulas y otros en León y Zamora. Más de 3.800 personas han sido evacuadas

Toda la nación se encuentra en fase de "preemergencia" del Plan Estatal General de Emergencias, una señal de alerta máxima, y la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja en varias zonas y es desplegada junto a bomberos y brigadas forestales.

incendio en España 1

El calor, como un “cóctel molotov” climático que activa los incendios

Especialistas advierten que esta ola de calor prolongada -nueve días consecutivos- ha secado la vegetación hasta niveles críticos, potenciando la propagación del fuego en todo el país. Factores como abandono rural, altas temperaturas nocturnas, y acumulación de combustible forestal han convertido el paisaje en un auténtico “cóctel molotov”. Una pequeña chispa provoca un incendio de proporciones que se propaga rápidamente.

incendios en españa 2

España vive uno de sus momentos más críticos de incendios en años recientes. El verano, pasó a ser una pesadilla y no el momento esperado en el año. El escenario actual combina calor extremo, ventiscas secas y vegetación vulnerable, sumado a la ubicación de muchos hogares cerca de áreas forestales.

incendio en españa 6

Mientras se trabaja por contener los fuegos, la reflexión sobre el futuro del país en un clima que cambia es inevitable. Trabajar en la prevención debe ser una política de Estado.

FUENTE: calor fatal:
Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
imágenes incendios España
Notas relacionadas
Trágico incendio en Almagro: murió una mujer de 91 años y hubo 32 afectados
Calor fatal: el trágico accidente que mató a un nene de 4 años y destruyó a una familia
Viudas negras: las imágenes de los turistas drogados en plena playa con la técnica "Cenicienta"

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar