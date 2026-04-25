El gesto inesperado de Nicole Neumann durante la fiesta de 15 de Allegra Cubero que dio que hablar

En las imágenes que compartió, se la pudo ver a bordo de un avión, con una postal nocturna de las luces de la ciudad desde el aire y un detalle que llamó especialmente la atención: la etiqueta que indicaba su destino, “Neuquén, Argentina”. Una elección que, lejos de ser casual, tiene un fuerte significado personal.

Neuquén no solo es el lugar donde viven los padres de su marido, Manuel Urcera, sino también el refugio habitual al que Nicole recurre cuando decide correrse del ruido mediático. Y esta vez no fue la excepción. Además, la modelo no viajó sola: en una de las fotos se la ve con su bebé, Cruz Urcera, en brazos, completamente enfocada en su presente familiar.

Como si eso fuera poco, ya instalada en el sur argentino, este sábado por la mañana redobló la apuesta. Nicole compartió un video donde se ve a su pareja, el piloto automovilístico Manu Urcera, enseñándole a su hijo a andar en un moderno triciclo eléctrico de tres ruedas, reforzando así la imagen de su núcleo íntimo.

De esta manera, y sin necesidad de palabras, la modelo no solo dejó en claro su postura frente al festejo de Allegra, sino que además volvió a desactivar los rumores de crisis matrimonial, mostrando una escena familiar que apunta a todo lo contrario.

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Qué dijo la mamá de Fabián Cubero sobre Nicole Neumann en medio de la fiesta de 15 de Allegra

En una noche cargada de emociones, gestos medidos y miradas que no pasaron desapercibidas, Ángela Cubero decidió tomar la palabra en un contexto tan especial como delicado: la celebración de los 15 años de su nieta Allegra. El evento, que reunió a gran parte de la familia, también volvió a poner en escena una interna que lleva años latente.

En ese marco, la madre de Fabián Cubero no esquivó el tema que desde hace tiempo genera tensión: su vínculo con Nicole Neumann, ex pareja de su hijo y madre de sus nietas. Abordada por el móvil de LAM (América TV) en la previa del festejo —organizado por el exfutbolista junto a su actual pareja, Mica Viciconte—, Ángela fue directa y no dejó lugar a interpretaciones.

“No tengo trato con Nicole. Cuando vivían juntos, sí, lógicamente”, lanzó sin rodeos, marcando un antes y un después en la relación. Con esa frase, dejó en claro que el vínculo que supieron construir quedó completamente en el pasado tras la separación de la pareja.

Según sus propias palabras, la ruptura entre Fabián Cubero y Nicole Neumann no solo significó el fin de la relación amorosa, sino también un quiebre profundo en los lazos familiares. Desde entonces, el contacto entre ambas se cortó de manera total, sin señales de recomposición.

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Consultada sobre si le afectan ciertas declaraciones públicas de la modelo sobre su hijo, Ángela no esquivó la respuesta y dejó al descubierto una herida que, lejos de cerrarse, sigue presente. “Hay cosas que me dolieron y no se habló más nada del asunto”, confesó, dejando entrever que hubo situaciones que marcaron un punto sin retorno.

A pesar de ese trasfondo cargado de tensión, la madre del exdefensor eligió no profundizar el conflicto. En lugar de escalar la polémica, optó por una postura más conciliadora y reconoció el rol de Neumann como madre de sus nietas. “Para mí es una excelente madre”, afirmó, en un intento por poner paños fríos en medio de un escenario sensible.

Sin embargo, hacia el final de la charla, volvió a mostrar su costado más íntimo y emocional. Al referirse a lo que siente cuando se habla de su hijo, fue clara y sincera: “A veces me duele (lo que se dice) porque conozco cómo es mi hijo. Entonces, lógico, una madre lo sufre”, cerró, visiblemente movilizada.

Así, en una noche que debía ser pura celebración, las palabras de Ángela Cubero volvieron a exponer que, detrás del festejo, las heridas familiares siguen latentes.