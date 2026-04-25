Tras su fiesta de 15 sin Nicole, la dedicatoria especial de Allegra a Mica Viciconte que sorprendió a todos

Fue allí que una de ellas arrobó a la adolescente y a Mica en video de anoche en pleno carnaval carioca, donde destacó el cariño con el que Viciconte se maneja con las hijas de Cubero.

"Gracias Mica Viciconte por hacer siempre todo con tanto amor! Y gracias Allegra Cubero por dejarme ser parte de esta noche soñada. Lo dimos todo. 3:30 AM y seguimos bailando", reza el mensaje que la hija de Nicole no dudó en compartir sin pensar cómo le podrá caer a su madre, quien no formó parte de la celebración por decisión de su padre y la influencer.

IG Allegra Cubero mensaje a Mica Viciconte

Cuál fue el inesperado gesto de Nicole Neumann durante la fiesta de 15 de su hija Allegra que dio que hablar

El tan ansiado cumpleaños de 15 de Allegra Cubero terminó muy lejos de la imagen soñada de unión familiar y, en cambio, dejó expuesta una nueva y resonante grieta entre sus padres. Lo que prometía ser un momento especial —capaz de dejar de lado diferencias personales para acompañar a la segunda hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann— terminó evidenciando que las tensiones del pasado siguen intactas.

De un lado, la previa del evento, los preparativos y cada detalle del festejo dominaron las redes sociales, con muestras de entusiasmo y expectativa. Del otro, la reacción no se hizo esperar, aunque llegó de una forma tan discreta como elocuente. Lejos de hacerse presente o mostrarse en sintonía con la celebración, Nicole eligió tomar distancia de una manera que generó repercusión inmediata.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la modelo dejó ver su postura sin necesidad de emitir palabra alguna. Ante sus millones de seguidores, compartió imágenes que rápidamente llamaron la atención, ya que no se encontraba en el exclusivo salón donde su hija celebraba una noche clave en su vida.

En las publicaciones, se la pudo observar dentro de un avión, acompañada por una impactante vista nocturna de la ciudad desde las alturas. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó inadvertido: el destino señalado en la etiqueta del vuelo, “Neuquén, Argentina”, lo que despertó todo tipo de interpretaciones.

La reacción de Nicole Cubero en pleno cumpleaños de 15 de su hija Allegra

La elección de ese lugar no resulta menor. Neuquén es el sitio donde reside la familia de su esposo, Manuel Urcera, y también un destino al que Nicole suele acudir cuando decide alejarse del foco mediático. En esta ocasión, repitió ese patrón. Además, no estuvo sola: en una de las postales se la vio con su hijo menor, Cruz Urcera, en brazos, completamente abocada a su presente personal.

Pero eso no fue todo. Ya instalada en el sur, durante la mañana del sábado la modelo volvió a dar señales claras. Compartió un video en el que aparece su pareja, el piloto Manu Urcera, mientras le enseña a su hijo a desplazarse en un triciclo eléctrico de tres ruedas, una escena que reforzó la imagen de intimidad y vida familiar.

Así, sin declaraciones explícitas pero con gestos contundentes, Nicole Neumann dejó en evidencia su posición frente al festejo de Allegra. Al mismo tiempo, sus publicaciones funcionaron como una respuesta indirecta a los rumores de crisis, mostrando una postal que sugiere estabilidad y armonía en su entorno más cercano.