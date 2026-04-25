Desafiante mensaje de los kelpers a Donald Trump por la soberanía de las Islas Malvinas

Los kelpers desafiaron al gobierno del presidente Donald Trump tras la filtración de un correo electrónico interno del Pentágono que sugiere que Estados Unidos podría revisar su histórico apoyo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.
La reacción se produjo tras la filtración de un documento del Pentágono que evalúa revisar el respaldo de Estados Unidos a la posición británica.
Tras la filtración del Pentágono, los kelpers ratificaron su lealtad al Reino Unido y defendieron la autodeterminación.
Los kelpers desafiaron al gobierno del presidente Donald Trump tras la filtración de un correo electrónico interno del Pentágono que sugiere que Estados Unidos podría revisar su histórico apoyo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.
En un comunicado oficial, el Gobierno de las islas rechazó cualquier intento de cuestionar su estatus y reafirmó su plena lealtad al Reino Unido.
“La autodeterminación es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 1, párrafo 2 de la Carta de las Naciones Unidas”, señalaron. Además, recordaron el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes, con una participación del 92%, se pronunció a favor de permanecer como Territorio de Ultramar del Reino Unido.
“Los isleños tienen completa confianza en el compromiso del Gobierno del Reino Unido de defender y sostener nuestro derecho a la autodeterminación”, agregaron en el mensaje.
La reacción de los kelpers se produjo después de que la agencia Reuters revelara un correo electrónico interno del Pentágono. En el documento se evalúa la posibilidad de retirar el respaldo diplomático estadounidense a la posición británica sobre las islas, como una de las medidas de presión contra aliados de la OTAN que no acompañaron plenamente las operaciones militares de Estados Unidos en el conflicto con Irán.
Esta propuesta se enmarca en el malestar de la administración de Donald Trump con el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien el presidente estadounidense criticó con dureza por su falta de apoyo, llegando a calificarlo de “cobarde” y a describir a los portaaviones británicos como “juguetes”.
Desde Downing Street respondieron de inmediato para despejar cualquier duda. Un portavoz del primer ministro, Keir Starmer, afirmó: “No podríamos ser más claros: la soberanía de las Islas Malvinas reside en el Reino Unido y el derecho a la autodeterminación de los isleños es primordial. Esta ha sido siempre nuestra posición y se la hemos transmitido claramente a todas las administraciones estadounidenses, incluida esta”.
En la misma línea, la canciller británica Yvette Cooper fue tajante: “Las Islas Malvinas son británicas. La soberanía reside en el Reino Unido y la autodeterminación corresponde a los isleños”.
En Buenos Aires, el presidente Javier Milei reafirmó la posición histórica argentina: “Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno habló de una “situación colonial” que persiste desde 1833 e instó a retomar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido para encontrar una solución pacífica y definitiva al diferendo.
La vicepresidenta Victoria Villarruel endureció el tono y sostuvo que “la discusión sobre la soberanía debe ser entre Estados”. “Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión”, escribió en sus redes. Y agregó: “Si se sienten ingleses, que se vayan a su país”.