Desafiante mensaje de los kelpers a Donald Trump por la soberanía de las Islas Malvinas

La reacción de los kelpers se produjo después de que la agencia Reuters revelara un correo electrónico interno del Pentágono. En el documento se evalúa la posibilidad de retirar el respaldo diplomático estadounidense a la posición británica sobre las islas, como una de las medidas de presión contra aliados de la OTAN que no acompañaron plenamente las operaciones militares de Estados Unidos en el conflicto con Irán.

Esta propuesta se enmarca en el malestar de la administración de Donald Trump con el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien el presidente estadounidense criticó con dureza por su falta de apoyo, llegando a calificarlo de “cobarde” y a describir a los portaaviones británicos como “juguetes”.

“Las Islas Malvinas son británicas": la respuesta desde el Reino Unido

starmer en Malvinas

Desde Downing Street respondieron de inmediato para despejar cualquier duda. Un portavoz del primer ministro, Keir Starmer, afirmó: “No podríamos ser más claros: la soberanía de las Islas Malvinas reside en el Reino Unido y el derecho a la autodeterminación de los isleños es primordial. Esta ha sido siempre nuestra posición y se la hemos transmitido claramente a todas las administraciones estadounidenses, incluida esta”.

En la misma línea, la canciller británica Yvette Cooper fue tajante: “Las Islas Malvinas son británicas. La soberanía reside en el Reino Unido y la autodeterminación corresponde a los isleños”.

La respuesta de Javier Milei y Victoria Villarruel

Javier Milei y Victoria Villarruel. Foto Senado.jpeg

En Buenos Aires, el presidente Javier Milei reafirmó la posición histórica argentina: “Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno habló de una “situación colonial” que persiste desde 1833 e instó a retomar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido para encontrar una solución pacífica y definitiva al diferendo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel endureció el tono y sostuvo que “la discusión sobre la soberanía debe ser entre Estados”. “Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión”, escribió en sus redes. Y agregó: “Si se sienten ingleses, que se vayan a su país”.