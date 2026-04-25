Incendio en el Shopping Abasto: qué lo originó y qué pasó con los heridos

En total, el SAME atendió a nueve personas. Dos hombres debieron ser trasladados a hospitales porteños: uno de 40 años por inhalación de humo y quemadura grado A, mientras que otro de 20 por problemas respiratorios.

En tanto, según el parte difundido, dos hombres y dos mujeres necesitaron asistencia respiratoria en el lugar, mientras que otros tres pacientes requirieron control clínico.