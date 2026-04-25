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Incendio en el Shopping Abasto: qué lo originó y qué pasó con los heridos

Este sábado se registró un principio de incendio en el sector de los cines del Shopping Abasto durante el mediodía, lo que obligó a una evacuación parcial del área

Este sábado se registró un principio de incendio en el sector de los cines del Shopping Abasto durante el mediodía

Este sábado se registró un principio de incendio en el sector de los cines del Shopping Abasto durante el mediodía, lo que obligó a una evacuación parcial del área

Un principio de incendio se registró este sábado al mediodía en la zona de los cines del Shopping Abasto. Por el siniestro, dos personas sufrieron quemaduras y otras debieron ser asistidas por inhalación de humo.

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El fuego se originó en una freidora del sector de boletería del tercer piso y, de inmediato, fue controlado por empleados del lugar, que lograron contener las llamas con matafuegos antes de la llegada del personal de Bomberos de la Ciudad.

La situación obligó a una evacuación parcial del sector del complejo Cinemark Hoyts, aunque no fue necesario desalojar por completo el shopping.

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En total, el SAME atendió a nueve personas. Dos hombres debieron ser trasladados a hospitales porteños: uno de 40 años por inhalación de humo y quemadura grado A, mientras que otro de 20 por problemas respiratorios.

En tanto, según el parte difundido, dos hombres y dos mujeres necesitaron asistencia respiratoria en el lugar, mientras que otros tres pacientes requirieron control clínico.

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