Ley de alquileres: los propietarios deberán indemnizar al inquilino si no cumplen con este requisito

Esto significa que el nuevo propietario no adquiere el inmueble “libre”, sino que lo hace con todas las cargas y obligaciones derivadas del contrato de alquiler vigente. En términos prácticos, pasa a ocupar el lugar del antiguo dueño y debe respetar íntegramente las condiciones pactadas con el inquilino, al menos durante un periodo determinado por la ley.

Plazos mínimos de protección legal para el inquilino

Uno de los pilares de la LAU es la protección del arrendatario durante un plazo mínimo, que varía según la naturaleza del arrendador original:

Cinco años , si el propietario que firmó el contrato era una persona física .

Siete años, si se trataba de una persona jurídica, como una empresa, sociedad patrimonial o fondo de inversión.

Durante ese periodo de protección obligatoria, el nuevo propietario no puede resolver el contrato ni exigir la salida del inquilino por el simple hecho de haber comprado la vivienda. Tampoco puede imponer nuevas condiciones ni modificar unilateralmente el acuerdo existente.

En este marco, la ley es categórica: no existe obligación de indemnizar al inquilino mientras se respeten esos plazos mínimos, con independencia de que el contrato inicial establezca una duración superior.

Cuándo aparece el derecho a indemnización

La confusión suele surgir cuando el contrato de arrendamiento se firmó por un plazo superior al mínimo legal protegido. En esos casos, la LAU contempla un escenario específico en el que sí puede existir derecho a una compensación económica para el inquilino, pero con condiciones muy concretas.

La indemnización entra en juego solo si la venta del inmueble provoca la extinción anticipada del contrato, es decir, si el inquilino se ve obligado a abandonar la vivienda antes de que finalice el plazo total pactado originalmente.

No se trata, por tanto, de una compensación automática por la venta, sino de una protección frente a la pérdida anticipada del derecho de uso que el arrendatario había acordado con el propietario inicial.

Cómo se calcula la compensación económica

La ley establece una fórmula clara y objetiva para calcular la indemnización. La compensación consiste en una mensualidad de renta por cada año del contrato que exceda el periodo mínimo legal protegido.

Un ejemplo práctico ayuda a comprender mejor el mecanismo:

Un contrato firmado por 10 años .

El arrendador original era persona física , por lo que el periodo mínimo legal es de 5 años .

La vivienda se vende cuando el contrato lleva 8 años en vigor.

En este caso, existen dos años que superan el periodo de protección obligatoria (del año 6 al 10). Si la venta provoca la extinción del contrato antes de cumplir esos diez años, el inquilino tendría derecho a una indemnización equivalente a dos mensualidades de renta.

Un punto clave: quién debe pagar la indemnización

Aquí aparece uno de los aspectos más relevantes —y menos conocidos— de la normativa. La ley aclara de forma expresa que el obligado a pagar esa compensación no es el comprador, sino el vendedor de la vivienda.

La lógica jurídica detrás de esta decisión es clara: fue el antiguo propietario quien pactó un contrato por encima del mínimo legal, y por lo tanto, es quien debe asumir las consecuencias económicas de ese acuerdo si la venta impide su cumplimiento íntegro.

El nuevo propietario, en cambio, no participó en ese pacto contractual ampliado y no puede ser obligado a cargar con una indemnización derivada de una decisión ajena.

Derechos del comprador tras el periodo mínimo

Una vez transcurridos los cinco o siete años de protección legal, el nuevo propietario queda habilitado para resolver el contrato de alquiler, siempre que respete los plazos de preaviso establecidos por la ley.

En ese escenario, no existe obligación de abonar indemnización alguna al inquilino, incluso si el contrato original preveía una duración mayor. El arrendatario, en estos casos, solo puede exigir el cumplimiento del periodo mínimo legal, pero no la totalidad del plazo pactado con el anterior dueño.

Este esquema busca equilibrar los intereses de todas las partes involucradas:

Protege al inquilino frente a cambios de propiedad inesperados.

Evita trasladar al comprador una carga económica derivada de un contrato que no negoció.

Responsabiliza al vendedor por las consecuencias de haber ofrecido una duración superior al mínimo legal.

Cláusulas especiales: cuando la venta extingue el contrato

La LAU también contempla un escenario adicional que suele pasar desapercibido. Arrendador e inquilino pueden pactar expresamente en el contrato que la venta del inmueble extinguirá el arrendamiento.

Este tipo de cláusulas son legalmente válidas, siempre que respeten los límites impuestos por la ley y no vulneren los derechos mínimos del arrendatario durante el periodo de protección obligatoria.

En la práctica, esto significa que no pueden utilizarse para dejar sin efecto los cinco o siete años de garantía, pero sí pueden operar una vez superado ese umbral legal.

La importancia de revisar el contrato antes de vender

Para los propietarios, vender una vivienda alquilada sin conocer estas reglas puede derivar en conflictos legales, reclamaciones económicas y demoras en la operación. Por eso, los expertos recomiendan revisar detenidamente:

La duración pactada del contrato .

La fecha exacta de inicio del arrendamiento .

La naturaleza del arrendador original .

La existencia de cláusulas específicas sobre la venta.

Una lectura atenta del contrato y un asesoramiento adecuado permiten anticipar responsabilidades y evitar sorpresas en el momento de la transmisión del inmueble.

Conclusión: una ley clara, pero poco conocida

En definitiva, cuando se vende una vivienda alquilada, el nuevo propietario no tiene obligación de indemnizar al inquilino en ningún caso. Si existe derecho a compensación por superar los plazos mínimos legales, la responsabilidad recae exclusivamente en el anterior dueño del inmueble, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La clave está en comprender que la LAU no prohíbe la venta de viviendas alquiladas, pero sí impone reglas claras para proteger al arrendatario y distribuir de manera justa las responsabilidades entre vendedor y comprador. Con información adecuada, este tipo de operaciones pueden realizarse con seguridad jurídica y sin conflictos innecesarios.