Los puntos del acuerdo que firmarían Israel y Hamas para alcanzar la paz

El plan completo tiene tres etapas para la paz entre Israel y Hamas.

El plan de Paz en tres etapas

El acuerdo tendrá una duración de tres etapas que deben cumplirse en un plazo de 42 días. El objetivo principal de Israel en la primera etapa será el conseguir de inmediato la liberación de 33 rehenes. Este fue siempre el punto no negociable de Benjamín Netanyahu. No habrá cese de hostilidades hasta que el último de los rehenes - vivos o muertos - sean entregados por Hamas.

En este plan de alto el fuego, 33 rehenes será entregados de inmediato. Pero no se aclaró quienes serán, ni cual es su condicion, si estan vivos, heridos o muertos. Los familiares de los rehenes cuestionan al gobierno de Netanyahu cuál será el criterio de la liberación. Como se confecciona la lista de las 33 personas por liberar. De un consenso entre Israel y Hamas o solo de los palestinos. En todo caso, quienes y con que criterio tienen el poder de decidir a quienes restituyen a Israel de manera inmediata.

plan de paz en Gaza.jpg Israel mantendrá zonas de control y zonas "neutras" para evitar futuros ataques terrestres de Hamas. (Foto: A24.com)

Zonas de control y seguridad de Israel en Gaza

Israel no quiere volver a vivir la desgraciada fecha del 7 de octubre de 2023, el dia que Hamas atacó en suelo israelí. Por eso, mientras las tropas comiencen la retirada de Gaza, habrá un poder de policía de las fuerzas miitares israelies en el corredor llamado "filadelfi", a lo largo del límite sur de Gaza, limítrofe con Egipto. A la vez, se hara una "zona neutra" en el resto de la frontera pero con Israel. Una "zona de nadie" como hay en el norte israelí, en la frontera con El Líbano. El objetivo es que esa zona, que no puede tener población alguna, quede liberada, como garantía de que no habrán nuevos desplazamientos como los que en octubre de 2023, provocaron la mierte de 2100 israelíes y la toma de 240 rehenes.

Las otras dos etapas del acuerdo

Una vez liberados los 33 rehenes, se pasará a la elaboración de la lista para que todos los rehenes - vivos o muertos - regresen a Israel.

Los gazatíes recuperarán el derecho de regresa a vivir a la zona norte de la franja. Fue el primer sector que Israel ordenó evacuar a los pobladores de Gaza antes de coenzar su ofensiva terrestre.

La tercera etapa significará, cuandos cumpla, regresar a la situación vigente al 6 de octubre de 2023, antes de la cruda invasión de Hamas a Israel.

Todos los rehenes deben ser regresados a Israel sin importar su condición.Solo entonces, las IDF (las Fuerzas de Defensa Israelí) deben completar el retiro de su presencia en la Franja de Gaza.

zona norte de la franja de Gaza.jpg En la tercera fase del plan, los gazatíes podrán volver a vivir en la zona norte de la Franja (Foto: a24.com)

Nada se dijo por el momento sobre otras cuestiones muy importantes para el futuro. ¿Quién controlará la franja de Gaza? ¿Seguirá bajo la autoridad de Hamas o ahora si, la Autoridad Nacional Palestina podrá hacer pie en esa zona? Y para la discusión a largo plazo subyace la chance de la convivencia pacífica y segura de dos estados: el de Israel y el de Palestina.

Pero eso está lejos de la mesa de negociación. Ahora se trata de asegurar lo urgente. Detener la guerra y lograr la liberación de los rehenes israelíes.