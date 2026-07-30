Lula volvió a apuntar contra Milei y cuestionó su visita a Brasil: "Ustedes vieron la payasada que hizo aquí"

"Ustedes vieron la ‘patacoada’ que hizo aquí el presidente de Argentina. Yo no dije nada porque mi relación es una relación de jefe de Estado con jefe de Estado", sostuvo Lula durante el encuentro político.

El origen de las nuevas críticas

Las declaraciones del mandatario brasileño llegaron días después de la participación de Milei en San Pablo, donde asistió al lanzamiento de la candidatura presidencial del senador opositor Flávio Bolsonaro, integrante del Partido Liberal.

En ese evento, el jefe de Estado argentino volvió a cuestionar a Lula y lo calificó de “ladrón” y “presidiario”. Milei también apuntó contra el juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, quien intervino en el proceso judicial que derivó en la condena de Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

Además, comparó la situación política de ambos países y afirmó que, así como en Argentina existe el denominado "riesgo Kuka", en Brasil existe el "riesgo Lula", en referencia a la gestión del actual gobierno.

Las declaraciones del mandatario brasileño llegaron días después de la participación de Milei en el lanzamiento de la candidatura presidencial del senador opositor Flávio Bolsonaro. (Foto: archivo)

Tras los dichos del mandatario argentino durante su visita a Brasil, el malestar volvió a instalarse en el Palacio del Planalto. Pese a ello, Lula ratificó que su intención es preservar el canal institucional entre ambos países y mantener el vínculo protocolar que corresponde a dos jefes de Estado.

El episodio suma un nuevo capítulo a una relación que en los últimos meses estuvo atravesada por declaraciones cruzadas y frecuentes desacuerdos entre ambos mandatarios.