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Tensión bilateral

Lula volvió a apuntar contra Milei y cuestionó su visita a Brasil: "Ustedes vieron la payasada que hizo aquí"

El presidente de Brasil respondió a las declaraciones del mandatario argentino durante un acto en Brasilia. Aseguró que mantendrá una relación institucional con la Argentina, aunque lanzó nuevas críticas contra Javier Milei.

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Lula aseguró que mantendrá una relación institucional con la Argentina

Lula aseguró que mantendrá una relación institucional con la Argentina, aunque lanzó nuevas críticas contra Javier Milei. (Foto: archivo)

Luiz Inácio Lula da Silva volvió a referirse este jueves a Javier Milei y cuestionó su comportamiento durante la reciente visita que realizó a Brasil. En un acto partidario en Brasilia, el mandatario brasileño afirmó que seguirá manteniendo una relación institucional con la Argentina, aunque volvió a expresar duras críticas hacia su par argentino.

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Durante una actividad del Partido Socialista Brasileño, Lula aseguró que siente aprecio por el pueblo argentino y descartó entrar en una confrontación personal con Milei, a quien aludió en términos despectivos.

“A mí me gusta el pueblo argentino y no voy a estar intercambiando con aquella cosa”, expresó el presidente brasileño.

Además, utilizó la palabra portuguesa “patacoada”, que puede traducirse como “payasada” o “disparate”, para referirse a la actuación de Milei durante su paso por San Pablo.

"Ustedes vieron la ‘patacoada’ que hizo aquí el presidente de Argentina. Yo no dije nada porque mi relación es una relación de jefe de Estado con jefe de Estado", sostuvo Lula durante el encuentro político.

El origen de las nuevas críticas

Las declaraciones del mandatario brasileño llegaron días después de la participación de Milei en San Pablo, donde asistió al lanzamiento de la candidatura presidencial del senador opositor Flávio Bolsonaro, integrante del Partido Liberal.

En ese evento, el jefe de Estado argentino volvió a cuestionar a Lula y lo calificó de “ladrón” y “presidiario”. Milei también apuntó contra el juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, quien intervino en el proceso judicial que derivó en la condena de Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

Además, comparó la situación política de ambos países y afirmó que, así como en Argentina existe el denominado "riesgo Kuka", en Brasil existe el "riesgo Lula", en referencia a la gestión del actual gobierno.

Las declaraciones del mandatario brasile&ntilde;o llegaron d&iacute;as despu&eacute;s de la participaci&oacute;n de Milei en el lanzamiento de la candidatura presidencial del senador opositor Fl&aacute;vio Bolsonaro. (Foto: archivo)

Las declaraciones del mandatario brasileño llegaron días después de la participación de Milei en el lanzamiento de la candidatura presidencial del senador opositor Flávio Bolsonaro. (Foto: archivo)

Tras los dichos del mandatario argentino durante su visita a Brasil, el malestar volvió a instalarse en el Palacio del Planalto. Pese a ello, Lula ratificó que su intención es preservar el canal institucional entre ambos países y mantener el vínculo protocolar que corresponde a dos jefes de Estado.

El episodio suma un nuevo capítulo a una relación que en los últimos meses estuvo atravesada por declaraciones cruzadas y frecuentes desacuerdos entre ambos mandatarios.

En pocas palabras

  • Lula criticó a Milei: El presidente de Brasil calificó la visita de su par argentino como una "payasada" y cuestionó su comportamiento.
  • Relación institucional: Lula afirmó que mantendrá un vínculo formal con Argentina, a pesar de las declaraciones cruzadas.
  • Origen del conflicto: Las críticas surgen tras los duros dichos de Milei contra Lula y un juez brasileño en un acto en San Pablo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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