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DESCONCIERTO TOTAL

Impactante video de Cinzia en el hospital que encendió las alarmas en Gran Hermano

Cinzia Francischiello sufrió un tremendo golpe en la casa de Gran Hermano y debió ser trasladada de urgencia a un centro clínico para someterla a estudios.

30 jul 2026, 16:45
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El video de Cinzia en el hospital que generó alarma entre los seguidores de Gran Hermano

El video de Cinzia en el hospital que generó alarma entre los seguidores de Gran Hermano

El video de Cinzia en el hospital que generó alarma entre los seguidores de Gran Hermano

El video de Cinzia en el hospital que generó alarma entre los seguidores de Gran Hermano

A través de sus redes, LAM, el programa de Ángel de Brito en América TV, compartió un video de Cinzia Francischiello en el hospital, a la espera de ser atendida por los médicos. El material generó preocupación entre los seguidores del reality y de la propia jugadora.

Por el momento, se desconoce si Cinzia regresará al juego: todo dependerá de lo que determinen los estudios médicos.

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Todo ocurrió dentro de la casa, cuando Cinzia se cayó y se golpeó fuerte la espalda contra una cama en la habitación. Tras el episodio, la producción decidió interrumpir la transmisión en vivo mientras la participante recibía atención médica.

Todavía no hay un parte médico oficial que confirme la gravedad del golpe ni los estudios a los que fue sometida Cinzia. Su regreso a la casa quedará supeditado a lo que determinen los profesionales que la están evaluando.

¿Cómo fue el otro accidente de Cinzia en Gran Hermano?

Cinzia Francischiello vivió otro momento de tensión en Gran Hermano cuando, mientras compartía tareas en la cocina con Yanina Zilli y Juanicar, un plato se resbaló de una estantería y se hizo añicos contra el piso.

Una de las astillas salió disparada e impactó directo en uno de sus ojos, lo que la llevó a correr hacia el espejo para revisarse mientras repetía, angustiada, que le había caído un fragmento en el ojo.

Ante la gravedad de la escena, la producción decidió cortar la transmisión en vivo y Cinzia debió ser trasladada de urgencia a una clínica, donde le retiraron la astilla y le realizaron las curaciones correspondientes antes de que volviera a la casa con el ojo vendado.

     

 

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