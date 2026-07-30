Impactante video de Cinzia en el hospital que encendió las alarmas en Gran Hermano

¿Cómo fue el otro accidente de Cinzia en Gran Hermano?

Cinzia Francischiello vivió otro momento de tensión en Gran Hermano cuando, mientras compartía tareas en la cocina con Yanina Zilli y Juanicar, un plato se resbaló de una estantería y se hizo añicos contra el piso.

Una de las astillas salió disparada e impactó directo en uno de sus ojos, lo que la llevó a correr hacia el espejo para revisarse mientras repetía, angustiada, que le había caído un fragmento en el ojo.

Ante la gravedad de la escena, la producción decidió cortar la transmisión en vivo y Cinzia debió ser trasladada de urgencia a una clínica, donde le retiraron la astilla y le realizaron las curaciones correspondientes antes de que volviera a la casa con el ojo vendado.