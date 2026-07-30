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La formación de Boca ante O'Higgins: Arruabarrena cambia el esquema y mete mano en el equipo

Tras el 1-0 de la ida y el duro traspié en el torneo local, Arruabarrena modifica el esquema con los titulares para definir la serie en Rancagua.

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La formación de Boca ante OHiggins: Arruabarrena cambia el esquema y mete mano en el equipo

Boca Juniors afronta un choque decisivo esta noche, desde las 21.30, cuando visite a O'Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. En el Estadio El Teniente de Rancagua, el Xeneize buscará sellar su boleto a los octavos de final luego de haberse quedado con el triunfo por 1-0 en el duelo de ida disputado en La Bombonera.

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Rodolfo Arruabarrena 

Tras la dura caída por 0-3 ante Deportivo Riestra en el comienzo del Torneo Clausura, y luego de una importante autocrítica interna, el entrenador Rodolfo Arruabarrena volverá a utilizar a los habituales titulares y modificará el esquema táctico para pasar página rápidamente en uno de los grandes objetivos del semestre.

Cuáles son los cambios que realiza Rodolfo Arruabarrena en la formación de Boca

Para defender la ventaja obtenida en Buenos Aires, el director técnico dejará de lado el 4-2-3-1 y pasará a un esquema 4-3-1-2. Esta modificación táctica implica la salida del juvenil Leonel Flores para permitir el ingreso de Santiago Ascacíbar en la zona media.

En cuanto a los nombres propios, se destacan los regresos de Leandro Paredes (quien descansó ante el "Malevo" tras la final del Mundial y el primer partido de la serie) y de Leandro Lozano, ya recuperado de una distensión en el músculo semimembranoso izquierdo.

Pese a haber quedado marcado en los goles recibidos ante Riestra, Álvaro Montero se mantendrá en el arco. La zaga central volverá a contar con la dupla conformada por Nicolás Figal y Ayrton Costa. En la mitad de la cancha, Milton Delgado y Ascacíbar acompañarán a Paredes, con Tomás Aranda posicionado como enlace. En el ataque, Sebastián Villa y Miguel Merentiel buscarán aprovechar los espacios frente a un rival que saldrá urgido a buscar la remontada ante su público.

Cuál es la probable formación de Boca vs. O'Higgins

El equipo que saltará al campo de juego en Chile estará integrado por: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

A qué hora juega Boca, qué canal lo transmite y quién es el árbitro

  • Hora: 21.30 (hora de Argentina).

  • Televisación: DSports.

  • Árbitro: Wilmar Roldán.

  • Estadio: El Teniente de Rancagua (Chile).

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