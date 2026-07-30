La formación de Boca ante O'Higgins: Arruabarrena cambia el esquema y mete mano en el equipo

Pese a haber quedado marcado en los goles recibidos ante Riestra, Álvaro Montero se mantendrá en el arco. La zaga central volverá a contar con la dupla conformada por Nicolás Figal y Ayrton Costa. En la mitad de la cancha, Milton Delgado y Ascacíbar acompañarán a Paredes, con Tomás Aranda posicionado como enlace. En el ataque, Sebastián Villa y Miguel Merentiel buscarán aprovechar los espacios frente a un rival que saldrá urgido a buscar la remontada ante su público.

Cuál es la probable formación de Boca vs. O'Higgins

El equipo que saltará al campo de juego en Chile estará integrado por: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

A qué hora juega Boca, qué canal lo transmite y quién es el árbitro