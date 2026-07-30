El día que Luck Ra se puso nervioso al hablar de La Joaqui y que hoy cobra otro sentido tras la ruptura

Con esas palabras, dio a entender que la separación no estuvo motivada por un conflicto puntual, sino por la diferencia en los proyectos de ambos. Mientras ella soñaba con dar un paso más en la relación, Luck Ra no compartía ese mismo horizonte en este momento de su vida, una diferencia que terminó marcando el final del vínculo.

La actitud de Luck Ra tras ser consultado por el casamiento con La Joaqui

En medio de la repercusión por la ruptura, reflotaron las imágenes de la entrevista que Mario Pergolini le hizo a Luck Ra en Otro Día Perdido (El Trece). En ese momento, el cantante evidenció cierta incomodidad al hablar del compromiso: titubeó en varias respuestas e intentó esquivar las preguntas, un detalle que ahora cobró un nuevo significado.

Durante la charla, Pergolini le comentó: "La gente les tiene mucho cariño como pareja. ¿Y se van a casar?". Sorprendido, respondió con otra pregunta: "¿Qué?".

Entonces, el conductor insistió: "Viste que ahora ya no se habla tanto de casamiento. Es más 'seamos felices, vivamos la vida'. ¿No te gustaría casarte?". Con visibles dudas, el cantante contestó: "No... no, no. Nunca lo hablamos. Uh se me traba la lengua", mientras titubeaba, se trababa al hablar y evidenciaba cierta incomodidad con el tema.

Sin salir del tema, Pergolini volvió a la carga y profundizó sobre la relación. "¿Nunca lo hablaron? ¿Jamás? Están viendo la tele y de repente aparece una escena de dos jóvenes que se casan", preguntó el conductor, intentando saber si la pareja había proyectado un futuro juntos. Pero el cordobés negó todo.