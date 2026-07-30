Crisis migratoria en España: miles de personas cruzaron a nado desde Marruecos hacia Ceuta

Los inmigrantes cruzaron a nado desde Marruecos

Imágenes difundidas desde la zona mostraron a grupos de inmigrantes llegando a Ceuta desde el lado marroquí. Algunos utilizaron cámaras de aire y otros elementos de flotación para atravesar el mar.

Al ingresar al territorio español, algunos de los migrantes fueron registrados gritando “Viva España”.

La Guardia Civil afirmó que la llegada masiva se produjo por el mar y pidió refuerzos ante una situación que calificó de “fuera de control”. (Foto: Reuters)

El activista por los derechos de los migrantes Zakaria Zarroqui afirmó que la situación era similar a la registrada en mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 jóvenes marroquíes y subsaharianos ingresaron al enclave en cuestión de días.

“La situación sigue fuera de control en estos momentos”, afirmó Zarroqui, quien aseguró que cientos de personas continúan llegando a la ciudad marroquí de Fnideq, conocida como Castillejos, con la intención de cruzar hacia Ceuta.

La llegada masiva se produjo después de un fallo del Tribunal Supremo

El ingreso masivo se produjo pocos días después de que el Tribunal Supremo español dictaminara que los inmigrantes interceptados en el mar mientras intentan llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos de manera sumaria bajo el régimen especial de rechazo en frontera vigente en esos enclaves.

“Ha sido un goteo lento desde la sentencia del Tribunal Supremo, pero lo de hoy ha sido una explosión”, afirmó a Reuters un portavoz de la Guardia Civil.

La llegada masiva desbordó a los efectivos de la Guardia Civil desplegados en la zona del rompeolas de la ciudad. (Foto: Reuters)

La decisión judicial generó preocupación entre las autoridades locales, que consideran que el fallo podría incentivar nuevos intentos de ingreso irregular.

Ceuta pidió declarar el estado de emergencia y solicitó el despliegue del Ejército

Ante la llegada masiva de inmigrantes, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidió al Gobierno central que declare el estado de emergencia en la ciudad.

El Gobierno ceutí también solicitó a Madrid el despliegue del Ejército para reforzar la seguridad y pidió el cierre de la frontera con Marruecos, según informó en un mensaje publicado en la red social X.

Por su parte, el Ministerio del Interior de España aseguró que trabaja de manera coordinada con Marruecos para hacer frente al aumento de las llegadas irregulares.

Al ingresar al territorio español, algunos de los migrantes fueron registrados gritando “Viva España”. (Foto: Reuters)

El organismo atribuyó la situación al accionar de las redes de tráfico de personas, a las que acusó de aprovechar el reciente fallo del Tribunal Supremo para fomentar la migración indocumentada.

El Ministerio del Interior de Marruecos no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La llegada masiva de este jueves se produjo después de que más de 1.500 inmigrantes ingresaran a nado en Ceuta durante la semana pasada, según informaron las autoridades regionales.