Madeleine McCann: el contenido de la carta que escribió el principal sospechoso 

En la carta, escrita a mano y de cuatro páginas, Brueckner expresa su profundo malestar al ser señalado como un asesino de niños: "No puedes imaginarte cómo es cuando el mundo entero cree que eres un asesino de niños, y no lo eres". El sospechoso argumenta que no existe evidencia concreta en su contra y sostiene que no puede haber un juicio sin pruebas contundentes: "Los fiscales no están diciendo nada al público porque deben entregar los archivos a mis abogados, y contienen mucho material que confirma mi inocencia".