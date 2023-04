Madeleine McCann: el polémico pedido de disculpas de Julia Wendell a los padres de Maddie

image.png

“No recuerdo la mayoría de mi pasado, pero puedo rememorar algunas cosas y nunca dije que soy Madeleine McCann", detalló. "Usé esta frase para crear un nombre para mi antigua cuenta de Instagram, fue mi error, lo sé y me disculpo por eso, porque debería haber usado [las] palabras '¿Soy Madeleine McCann?' no 'Yo soy'... Así que fue mi culpa y no fue mi intención traer tristeza o cualquier otra emoción negativa a nadie, especialmente a la familia de McCann".

Aunque Julia ha retractado sus afirmaciones anteriores, en su declaración, insistió en que todavía cree que existe la posibilidad de que ella sea la niña desaparecida, a pesar de los resultados negativos de la prueba de ADN realizada. "Todavía creo que existe la posibilidad de que yo pueda ser Madeleine", declaró sorprendentemente.

Desde que Julia hizo pública su afirmación, los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann, han mantenido silencio y solo recientemente respondieron a través de un vocero en su cuenta de Facebook "Find Maddie", indicando que no hay nada que informar en este momento y que cualquier actualización vendrá de la Policía Metropolitana.

La historia de Julia ha generado controversia y ha sido ampliamente difundida en las redes sociales y en los medios de comunicación, pero sus afirmaciones han sido objeto de escepticismo y críticas por parte de la opinión pública y los padres de Madeleine McCann. Aunque Julia ha ofrecido disculpas, su declaración ha dejado abierta la posibilidad de que ella siga creyendo que es la niña desaparecida, a pesar de la falta de pruebas científicas que respalden sus afirmaciones. La historia de Julia Wendell y su conexión con el caso de Madeleine McCann continúa siendo un tema polémico y de interés público.