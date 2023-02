Madeleine McCann: la familia confirmó que se hará las pruebas de ADN con la joven polaca

La joven publicó varias imágenes y videos que apuntan a similitudes físicas entre ella y Madeleine, Kate y Gerry McCann. En diferentes posteos, la chica también compartió fotografías donde afirma tener una peca en las piernas y una mancha en el ojo derecho: los mismos que tenía la pequeña Madeleine, según ella.

Madeleine_dos.png Julia Wendell compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que muestra todas las similitudes con la pequeña Madeleine.

Incluso ha publicado videos hechos con inteligencia artificial para mostrar el parecido con los padres de la joven desaparecida hace 16 años.

Asimismo, aseguró que trató de obtener una copia de su certificado de nacimiento de las autoridades, pero que sólo le dieron información por teléfono y que desestimaron sus dudas respecto a su identidad.

El comunicado de la familia de Madeleine McCann

Los padres de Madeleine Mccann.jpg Kate y Gerry McCann muestran una imagen que recrea el aspecto que tendría su hija Madeleine, durante una rueda de prensa ofrecida en 2012 en Londres. (Foto: Archivo)

Si bien los padres de la desaparecida prefieren guardar silencio, una fuente cercana a la familia asegura al portal Daily Star, que "están dispuestos a analizar todas las pistas. Es importante que observen todos los factores, la niña se parece. No hay duda de eso. Si lo que dice es verdad, hay muchas posibilidades de que sea ella. Todo suma", indicaron.

Julia Wendell, la joven que asegura ser Madeleine McCann

"No había oído hablar de este caso hasta que comencé a hacerles preguntas a mis padres sobre mi infancia, ya que tengo poco o ningún recuerdo de eso. Los recuerdos son todos muy borrosos y cuando he tenido conversaciones con mis padres, las cosas no parecen cuadrar y siempre intentan cambiar de tema", explicó la propia Julia en su cuenta de TikTok.

En el mismo vídeo, la joven detalla que uno de los hechos que la ha llevado a pensar en que, en efecto, es la pequeña desaparecida en el Algarve en 2007: "He vivido una vida muy dura y he sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann".