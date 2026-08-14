Venezuela anunció 131 excarcelaciones: qué se sabe sobre el argentino Germán Giuliani

Foro Penal confirmó 45 liberaciones

Mientras el Gobierno difundía la medida, la ONG Foro Penal verificó 45 excarcelaciones de presos políticos. Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, advirtió que el proceso continuaba y pidió cautela antes de difundir nuevos nombres.

La entidad había informado previamente la salida de prisión de seis mujeres. Entre ellas se encuentra Emirlendris Benítez, quien había sido condenada por su presunta participación en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro ocurrido en 2018.

Foro Penal no detalló cuáles son las condiciones impuestas a las personas liberadas. La organización suele utilizar el término excarcelación cuando un detenido deja la cárcel pero permanece sujeto a medidas que limitan su libertad.

El diálogo entre el chavismo y la oposición

El anuncio se produjo después de que la dirigente opositora Dinorah Figuera expresara su intención de impulsar nuevas excarcelaciones durante los próximos días.

La dirigente había mantenido el martes una reunión con ex presos políticos en el marco del proceso de diálogo con el chavismo. Esa primera etapa de conversaciones finalizó el miércoles con acuerdos sobre la renovación de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, cuestionado por su cercanía con el Gobierno venezolano.

Las partes también acordaron buscar alternativas para recuperar activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra. La intención es destinar esos recursos a la asistencia de las víctimas del terremoto ocurrido el 24 de junio.

El antecedente de las excarcelaciones

Las autoridades venezolanas ya habían dispuesto cientos de excarcelaciones desde la captura de Nicolás Maduro. A esto se sumó la aprobación de una Ley de Amnistía que, según el Gobierno, benefició a más de 8.000 personas.

En numerosos casos, sin embargo, las personas alcanzadas por esas medidas quedaron sometidas a condiciones que continuaron restringiendo su libertad.

Qué se sabe sobre Germán Giuliani

Las nuevas liberaciones volvieron a poner el foco sobre Germán Giuliani, el abogado argentino de origen catamarqueño que está detenido en Venezuela desde mayo de 2025.

Germán Giuliani, el abogado argentino de origen catamarqueño que está detenido en Venezuela desde mayo de 2025. (Foto: archivo)

La familia del letrado realizó distintos reclamos para conocer su situación y denunció dificultades para mantener comunicación con él. A fines de junio, sus allegados señalaron que no habían podido contactarlo y reclamaron que se garantizara su asistencia consular.

Por el momento, entre las personas cuya liberación fue confirmada no figura información que permita establecer si Giuliani está incluido en el grupo de 131 detenidos alcanzados por las nuevas medidas.