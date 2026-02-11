Murió una beba de un año y sus padres quedaron bajo sospecha tras el horror que descubrieron los médicos

Tras el deceso, se activó un amplio operativo policial con intervención de la DDI La Plata (incluido su gabinete especializado en abusos sexuales), Policía Científica y efectivos de la comisaría local. Los peritos trabajaron hasta avanzada la madrugada en al menos tres viviendas del mismo lote familiar, donde residen los padres, el tío y la abuela paterna, recolectando evidencias clave.

La causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte”, pero los indicios de violencia y abuso sexual la enmarcan en un delito de extrema gravedad.

Este miércoles se aguardaban los resultados de la autopsia, que serán determinantes para confirmar la causa exacta del fallecimiento y evaluar si se solicitan detenciones preventivas o se profundizan las imputaciones.

El caso generó un fuerte impacto en el barrio, entre los vecinos y el personal de salud que atendió a la niña, quienes no ocultaron la conmoción ante las condiciones en que llegó. La investigación sigue en curso con estricta reserva de detalles para no entorpecer el avance judicial.