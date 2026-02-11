En vivo Radio La Red
Policiales
Beba
Ensenada
Conmoción

Murió una beba de un año y sus padres quedaron bajo sospecha tras el horror que descubrieron los médicos

La beba de un año y dos meses falleció en el hospital Plata luego de ingresar con convulsiones.

Una beba de un año y dos meses murió en el Hospital Gutiérrez de La Plata luego de ingresar con convulsiones. 

Conmoción en Ensenada. Una beba de un año y dos meses murió en el Hospital Gutiérrez de La Plata luego de ser trasladada de urgencia con convulsiones. Al llegar al centro de salud, los médicos constataron de inmediato que presentaba claros signos de maltrato físico y lesiones en zonas íntimas compatibles con abuso sexual.

Por el grave hallazgo, el fiscal Martín Almirón, de la UFI N°8 de La Plata, dispuso la imputación inmediata de los padres Miguel Ángel Allende (31) y María Jimena Vieras (24), y del tío paterno Lucas Tomás Allende (27).

Los tres fueron demorados y trasladados a la Comisaría Tercera de Ensenada para su identificación, aunque recuperaron la libertad provisoria a la espera de los resultados definitivos de la autopsia.

El hecho ocurrió en la noche del martes, cuando la pequeña (cuyas iniciales trascendieron como V.A.A.) fue llevada desde su domicilio en el barrio El Dique (calle 127 entre 35 y 35 bis, zona Villa Catella) al Hospital de Niños Gutiérrez, en Diagonal 114 entre 39 y 40. Ingresó en estado convulsivo crítico. Falleció minutos después, pese a los esfuerzos del equipo médico.

Tras el deceso, se activó un amplio operativo policial con intervención de la DDI La Plata (incluido su gabinete especializado en abusos sexuales), Policía Científica y efectivos de la comisaría local. Los peritos trabajaron hasta avanzada la madrugada en al menos tres viviendas del mismo lote familiar, donde residen los padres, el tío y la abuela paterna, recolectando evidencias clave.

La causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte”, pero los indicios de violencia y abuso sexual la enmarcan en un delito de extrema gravedad.

Este miércoles se aguardaban los resultados de la autopsia, que serán determinantes para confirmar la causa exacta del fallecimiento y evaluar si se solicitan detenciones preventivas o se profundizan las imputaciones.

El caso generó un fuerte impacto en el barrio, entre los vecinos y el personal de salud que atendió a la niña, quienes no ocultaron la conmoción ante las condiciones en que llegó. La investigación sigue en curso con estricta reserva de detalles para no entorpecer el avance judicial.

