Boca no se baja por Cetré: el club busca reflotar su llegada tras el freno por la revisión médica

La transferencia se había frenado por diferencias en la interpretación de una lesión de rodilla, pero en Boca creen que todavía hay margen para retomar las negociaciones con Estudiantes.

Cuando todo parecía encaminado para que Edwuin Cetré se convirtiera en refuerzo de Boca, una diferencia en la interpretación de los estudios médicos del jugador dejó la operación en suspenso. Sin embargo, en el club de la Ribera no descartan que la negociación tenga un nuevo capítulo y buscan alternativas para cerrar el acuerdo con Estudiantes.

image

Ambas instituciones habían acordado realizar una revisión médica privada para despejar cualquier duda sobre el estado físico del futbolista antes de concretar el traspaso. En esos estudios apareció un viejo problema en una de sus rodillas, lo que encendió la alarma en el cuerpo médico de Boca y provocó que la transferencia, que estaba prácticamente acordada, se frenara.

Mientras en Estudiantes esperan que el jugador se reintegre a los entrenamientos este miércoles, en Boca sostienen que todavía existe la posibilidad de retomar las conversaciones. La dirigencia considera a Cetré como el objetivo inmediato dentro de la prórroga que obtuvo el club en el mercado de pases.

El Xeneize estaba dispuesto a pagar cerca de cinco millones de dólares por la totalidad del pase, de los cuales tres iban a quedar en manos del club platense. Sin embargo, tras el inconveniente detectado en la revisión médica, la intención ahora sería negociar por una cifra menor.

La operación involucra también al DIM, dueño del 50% de la ficha del futbolista, y al propio jugador, con quienes ya había acuerdo. Por eso, la posibilidad de reflotar la transferencia dependerá principalmente de que los presidentes Juan Román Riquelme y Juan Sebastián Verón logren un nuevo entendimiento en las condiciones económicas.

Boca, además, juega contra el reloj. El club obtuvo diez días extras para incorporar jugadores tras la operación de Rodrigo Battaglia y ese plazo vence este fin de semana. Ese contexto podría empujar a la dirigencia a acelerar las gestiones para cerrar la llegada del extremo colombiano antes de que se cierre definitivamente la ventana de incorporaciones.

