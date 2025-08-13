Mató a una embarazada y decapitó a su pareja: los estremecedores graffitis que dejó el asesino

Pareja asesinada en Australia

Una víctima con un embarazo avanzado

Medios australianos confirmaron que Georgopoulos cursaba un embarazo de cinco meses. Su familia, devastada, recordó que vivía una etapa de felicidad plena. “Ella estaba tan feliz, nunca pensó que podría ser mamá”, declaró su tía, Patty Dilveridis.

Su madre, a quien Athena cuidaba, publicó un mensaje de despedida en Facebook, escrito en griego: “Estos últimos días estabas tan feliz, soñábamos juntas con nuestra nieta… y de repente todo se extinguió en una noche. Incluso en nuestra separación, nunca dejaré de amarte”.

Un arresto rápido del presunto asesino

Varias horas después del hallazgo, en la madrugada del martes, Ross Judd, un hombre sin hogar de 34 años, fue detenido en la estación de tren de Westall, ubicada a unos seis kilómetros de la vivienda. Según imágenes difundidas por medios locales, vestía una remera blanca con manchas de sangre y se encontraba acompañado por dos perros grandes.

La policía cree que el crimen no fue un ataque aleatorio. El detective Dean Thomas, de la Brigada de Homicidios, afirmó: “Parece ser un ataque dirigido. Nuestro sospechoso es conocido en la dirección. No estamos buscando a nadie más”.

La investigación judicial

El miércoles, Judd compareció ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne vestido con una camiseta negra, barba recortada y un corte de pelo estilo mohawk. Fue acusado de dos cargos de asesinato. Durante la audiencia, la fiscalía solicitó 10 semanas adicionales para preparar el informe de pruebas debido a la complejidad de la escena y a las demoras en las autopsias.

“Es una escena de crimen compleja, con una cantidad significativa de ADN por analizar”, explicó el fiscal. Añadió que el hecho de que una de las víctimas estuviera embarazada provocó retrasos adicionales.

La defensa solicitó que Judd fuera evaluado por una enfermera de la prisión para controlar su medicación, señalando que era la primera vez que su cliente estaba detenido.

Judd, que permaneció con la mirada fija durante la audiencia, solo habló para responder “Sí, lo entiendo” cuando la magistrada Johanna Metcalf le explicó el procedimiento. Sonrió cuando se autorizó a los medios a acceder a las acusaciones, aunque se rechazó la entrega de otros materiales.

Así detuvieron al sospechoso del doble crimen de Australia

Mensajes en las paredes: una pieza clave

Uno de los elementos más inquietantes del caso son los mensajes pintados en el exterior de la vivienda. La Policía investiga si los graffitis fueron realizados por el acusado antes, durante o después del ataque, o si estaban allí previamente. Las frases, con un tono de advertencia o represalia, han abierto nuevas líneas de investigación sobre el posible móvil del crimen.

Si bien la Policía no ha confirmado oficialmente la relación entre Judd y las víctimas, fuentes locales indicaron que el acusado podría haber tenido un vínculo previo con Gunn. Algunos medios han especulado con que el caso podría estar relacionado con conflictos vinculados a drogas, aunque no se han presentado pruebas concretas.

El dolor de una comunidad por el sangriento doble asesinato

Mount Waverley, un suburbio de clase media-alta de Melbourne, se ha visto sacudido por el hecho. Vecinos y allegados dejaron flores y mensajes en las inmediaciones de la propiedad. “Esto es algo que nunca esperas ver en un barrio como este”, dijo un residente al canal 9 News.

La familia de Athena pidió respeto por el momento que atraviesan y se mostró agradecida por las muestras de apoyo recibidas. “Ella era una persona llena de vida, siempre pendiente de los demás. Esto es un golpe que nos deja sin aire”, expresó un primo de la víctima.

Mujer embarazada asesinada en Australia

La causa, en pausa hasta 2026

El caso fue aplazado hasta enero de 2026, cuando Judd volverá a comparecer por videoconferencia. Mientras tanto, permanece en prisión preventiva. Los investigadores esperan que los análisis de ADN y los resultados de las autopsias, junto con el examen de cámaras de seguridad y teléfonos móviles, permitan reconstruir con precisión los momentos previos y posteriores al crimen.

Para la policía, el elemento del embarazo de Georgopoulos añade una dimensión aún más trágica a un hecho que ya ha sido calificado como uno de los crímenes más brutales ocurridos en Melbourne en los últimos años.