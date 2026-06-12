Quién es Bautista, la expareja de Juanita Tinelli a la que denunció por violencia de género

Y continuó detallando: "Después de dos meses de estar en Miami, de conocerse y demás, hacen pública la relación y a partir de ahí se los empieza a ver en TikTok, en las redes sociales".

Acto seguido, repasó que Bautista "es de una familia que tiene una empresa de electrodomésticos", señaló que trabaja en esa empresa familiar y que es el hijo del dueño de esta empresa. "También estudia marketing, administración de empresas", agregó Varela mientras remancó que hasta su vínculo con Juana el joven tenía un perfil bajo en las redes sociales porque no era cercano al mundo mediático ni de la fama. "Pero con Juana se empieza a ser más mediático", aseguró.

Bautista Cuiña

En tanto, sobre cuánto duró el romance y en qué términos se cortó, la panelista de América TV remarcó que fue "una relación que duró poco". "Lo que me dicen es que fue una relación intensa, que duró cuatro meses nada más y que no se separan muy bien ". Más precisamente deslizó que, según el entorno de ambos, "se separaron a las patadas".

IG Juana Tinelli y Bautista Cuiña

Cuál fue la denuncia de Juanita Tinelli a su exnovio por violencia de género tras ser agredida en un boliche

De acuerdo con los datos difundidos este viernes en Desayuno Americano (América TV), Juanita Tinelli denunció una agresión física sufrida a manos de su exnovio, Bautista Cuiña. El hecho denunciado habría ocurrido durante esta madrugada en un boliche ubicado en la zona de la Costanera. Fue el periodista Carlos Salerno quien brindó detalles sobre la presentación realizada por la hija de Marcelo Tinelli ante las autoridades.

"Juana Tinelli denunció que esta madrugada recibió un golpe por parte de su ex pareja. El golpe fue en la cara sin lesión visible", explicó el panelista al referirse a la denuncia radicada en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires.

Según se informó, el episodio se habría producido dentro del establecimiento nocturno. Además, el periodista señaló que, de acuerdo con lo asentado en la denuncia, la joven optó por no recibir asistencia médica tras lo sucedido. "Ella se negó a ser asistida y el personal de seguridad del lugar lo buscó y no lo encontró, están las cámaras", agregó Salerno durante la emisión.

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En ese contexto, también se dieron a conocer algunas de las medidas adoptadas por la Justicia para resguardar a la joven mientras avanza la investigación. "Le ponen policía de custodia en la puerta de su casa y demás medidas de rigor", precisó el periodista en el programa.

Más adelante, Salerno volvió a referirse al contenido de la denuncia y reveló que allí figura la identidad de la persona señalada por la presunta agresión. "Aparece el nombre de quien la habría golpeado, que es Bautista, veremos qué pasa, ahora la Justicia va a buscar a este joven", sostuvo.

Mientras tanto, la causa ya comenzó a ser investigada y uno de los puntos clave será el análisis de las cámaras de seguridad del local nocturno donde habría tenido lugar el incidente. Además, se informó que las autoridades le entregarán herramientas de protección a la joven. "Le van a entregar un botón antipánico", indicó el periodista.

Por lo pronto, Juanita Tinelli deberá ratificar la denuncia presentada en las próximas horas, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer lo ocurrido.