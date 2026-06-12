Así fue la madrugada de terror que vivió Juanita Tinelli agredida por su novio: "Me dio un golpe en la cara"

Luego precisó que el hecho habría ocurrido en el complejo Costa 7070. Según el relato de la denunciante, ambos mantuvieron una discusión que derivó en una agresión física. “Ella manifestó haber sido agredida por su expareja en medio de una discusión”, explicó Salerno.

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Los detalles de la denuncia de Juanita Tinelli a su ex

Al leer parte de la presentación realizada ante la Policía, el periodista detalló que Juana sostuvo: “Estaba discutiendo con Bautista Cuiña y asegura que le dio un golpe en la cara”.

El periodista también reveló uno de los aspectos más delicados de la presentación judicial: “Cuando la Justicia escucha el testimonio de la víctima, le consultan a la Policía si presentaba alguna marca visible en el rostro y, por ahora, no se ve lesion, pero seguramente vaya a aflorar y sea una prueba contundente”.

Además, agregó: “Llamaron al SAME para asistirla, pero ella se negó a recibir atención médica. La Policía buscó al presunto agresor dentro del local. Todo esto ocurrió durante la madrugada. La denuncia fue radicada a las 5.20 de la mañana”.