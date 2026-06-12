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Así fue la madrugada de terror que vivió Juanita Tinelli agredida por su novio: "Me dio un golpe en la cara"

Este viernes, se supo que Juanita Tinelli denunció a su exnovio Bautista Cuiña por presunta violencia de género y relataron los impactantes detalles.

12 jun 2026, 10:51
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Así fue la madrugada de terror que vivió Juanita Tinelli agredida por su novio: Me dio un golpe en la cara
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En Desayuno Americano (América TV) dieron a conocer este jueves una delicada situación que involucra a Juanita Tinelli y a su expareja, Bautista Cuiña.

Según informó el periodista Carlos Salerno, la hija de Marcelo Tinelli realizó una denuncia por presunta violencia de género tras un episodio que habría ocurrido durante la madrugada en un boliche porteño (Costa 7070).

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Al aire, Salerno reveló que Juana se presentó en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires y que la Justicia ya tomó intervención en el caso. De acuerdo con el acta policial que leyó el periodista, la joven declaró haber sido agredida durante una discusión con su exnovio.

“Lo contamos porque Juana Tinelli no solamente denunció en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires, sino que además ya está interviniendo la Justicia. La denuncia es contra una expareja”, señaló el cronista.

Luego precisó que el hecho habría ocurrido en el complejo Costa 7070. Según el relato de la denunciante, ambos mantuvieron una discusión que derivó en una agresión física. “Ella manifestó haber sido agredida por su expareja en medio de una discusión”, explicó Salerno.

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Los detalles de la denuncia de Juanita Tinelli a su ex

Al leer parte de la presentación realizada ante la Policía, el periodista detalló que Juana sostuvo: “Estaba discutiendo con Bautista Cuiña y asegura que le dio un golpe en la cara”.

El periodista también reveló uno de los aspectos más delicados de la presentación judicial: Cuando la Justicia escucha el testimonio de la víctima, le consultan a la Policía si presentaba alguna marca visible en el rostro y, por ahora, no se ve lesion, pero seguramente vaya a aflorar y sea una prueba contundente”.

Además, agregó: Llamaron al SAME para asistirla, pero ella se negó a recibir atención médica. La Policía buscó al presunto agresor dentro del local. Todo esto ocurrió durante la madrugada. La denuncia fue radicada a las 5.20 de la mañana”.

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña

     

 

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