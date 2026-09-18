La confesión de Lady Di: la frase que reveló por qué quiso divorciarse de Carlos III

Pero hay un dato que llama la atención y le da pie al actual rey para defenderse: Charles señala que Diana nunca le reveló el nombre. Lo completa con esta frase en el libro: "No era importante: lo que importaba era el final de su matrimonio y de sus sueños”.

Sin embargo, la identidad del valet de Carlos no es ningún secreto. Se llamaba Michael Fawcett y hoy tiene 64 años. Y decimos se llamaba, no porque haya muerto sino porque dejó la Casa Real de Windsor con un escándalo personal. Trabajó junto a Carlos durante 40 años y tuvo que renunciar en 2021 sospechado de un “intercambio de dinero por honores”.

Pero esa historia, queda reducida a la nada ante la aseveración de un romance con el heredero al trono británico, mientras Carlos estaba casado con Lady Di y siempre hacía notar que su verdadero amor era la actual reina Camila.

Fawcett fue durante 40 años el valet de Carlos de Inlgaterra. Aquí acompañándolo, ya casado con Camila, la reina actual. (foto:Gentileza VF)

Matrimonio de tres, ¿o de cuatro?

"El mío fue un matrimonio de a tres", confesó en una famosa entrevista a la BBC en 1995. Se refería a que la noche previa a si boda, Carlos le reconoció directamente que amaba a Camila Parker Bowles. Presencia permanente, además, en todas las reuniones de la Casa de Windsor, aún en celebraciones como las de fin de año en el castillo de Sandringham.

Pero Charles Spencer agrega a otra persona. Aunque no la nombra. Según Spencer, Diana le realizó una importante confesión durante un almuerzo en el restaurante San Lorenzo, uno de sus lugares favoritos de Londres: "Carlos, me voy a divorciar".

En un diálogo imposible de corroborar, el hermano de Diana le aseguró que tendría todo su apoyo, pero también le advirtió que la decisión podía provocar una fuerte reacción pública. Según su relato, la sociedad británica había comprado la imagen de un matrimonio de cuento de hadas y podía responsabilizar a Diana por destruir esa fantasía. Y así llegó la frase bomba de este momento:

“Pero, Carlos, mi marido está enamorado de su valet”, le habría dicho Diana a su hermano.

Spencer sostiene que quedó sorprendido y que respondió que, si esa era la situación, entendía que Diana sintiera que no tenía otra alternativa. Sin embargo, aclara un punto fundamental: Diana nunca identificó al hombre al que se refería y él tampoco le preguntó quién era. Pero sí, sabe de quien se trata

¿Quién era el supuesto valet?

La revelación volvió a despertar especulaciones sobre Michael Fawcett, uno de los hombres que durante años estuvo muy cerca de Carlos. Sin embargo, ni Diana, según el relato de Spencer, ni el propio Spencer identificaron a Fawcett como el empleado mencionado. Sin embargo, Fawcett fue su valet y mano derecha personal - no en los asuntos de la monarquía - durante 40 años.

Por eso, la versión publicada en el libro no demuestra que Carlos haya mantenido una relación sentimental con Fawcett ni confirma una relación homosexual. Se trata del recuerdo que Spencer atribuye a una conversación privada con su hermana.

La revelación se suma a otros pasajes del libro en los que Spencer describe el profundo deterioro del matrimonio. También afirma que Diana le había contado que Carlos no estaba enamorado de ella incluso antes de la boda de 1981 (cosa de público conocimiento). La historia personal de Fawcett tiene también sus grises y una salida escandalosa de palacio.

Michael Fawcett fue durante décadas uno de los hombres de mayor confianza del entonces príncipe Carlos. Nacido en 1962, comenzó a trabajar para la familia real en 1981 como sirviente de Isabel II y luego se convirtió en ayuda de cámara de Carlos, encargado incluso de aspectos personales de su rutina. En 2018 asumió como director ejecutivo de The Prince’s Foundation.

En 2021 renunció en medio del escándalo conocido como “cash for honours”, tras ser acusado de ayudar a un empresario saudí a obtener una distinción real y eventualmente la ciudadanía británica a cambio de donaciones. El empresario negó haber cometido delitos y Carlos sostuvo que desconocía esas gestiones. Pero lo echó de Buckingham. Carlos para ese entonces, llevaba 16 años casado con Camila, su "verdadero" amor de toda la vida.

Versiones con muy poca veracidad

En la larga espera de Carlos por convertirse en rey - su madre, Isabel II fue la monarca que más reino en toda la historia de ese país - hubo algunas versiones sobre la supuesta homosexualidad del hoy monarca. Muy pocas y de algunos ex empleados de Palacio. Pero jamás salió del nivel de un comentario al pasar, de alguien con poco acceso a la vida personal del entonces príncipe de Gales. Ni siquiera la serie "The Crown" que muestra muchas relaciones personales con crudeza - como las de Carlos con Diana, con la Reina y con su padre, el príncipe Felipe de Edimburgo - se hace ninguna referencia al caso. Ni solapadamente. Sólo ahora, Charles Spencer retoma esta cuestión que no tiene casi nada de asidero.

Buckingham Palace no realizó un comentario específico sobre esta acusación. Sí lo hizo por la afirmación anterior de "olvidarán rápido a Diana". Sobre otras afirmaciones incluidas en el libro, el Palacio recordó que el dolor y el duelo pueden afectar los recuerdos y el juicio incluso muchos años después.