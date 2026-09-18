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Impresionante hallazgo

Tilcayo, el pequeño animal que es noticia mundial tras ser identificado como una nueva especie

Apareció en Bolivia. Estaba en manos de una familia que pensaba que era un gato doméstico. Se hizo adulto y sus comportamientos, pese a medir sólo 46 cm., comenzaron a ser más salvajes y preocuparon a sus dueños.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Ni un tigre pequeño ni la cría de un leopardo. Se llama Tilcayo y es una nueva especie animal. (Foto: Reuters)

Ni un tigre pequeño ni la cría de un leopardo. Se llama Tilcayo y es una nueva especie animal. (Foto: Reuters)

Parece un tigre o un leopardo pequeño, o una cría de esos esos animales. Pero en realidad es mucho más importante. Se trata de una nueva especie en el reino animal. El hallazgo del tilcayo, una nueva especie de felino silvestre, sorprendió a la comunidad científica después de que durante años se creyera que se trataba de un ejemplar de otra especie de gato salvaje.

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El animal fue encontrado en los bosques nubosos de los Yungas de Bolivia y, en un primer momento, una familia de campo pensó que era simplemente un gato doméstico perdido.

Durante más de un año, la familia lo alimentó y cuidó en su casa, hasta que comenzó a mostrar comportamientos propios de un depredador silvestre: cazaba aves de corral y emitía sonidos diferentes a los de un gato doméstico. En 2017 fue trasladado al Refugio de Vida Silvestre Senda Verde, donde llamó la atención de la bióloga y exploradora de National Geographic Paola Nogales Ascarrunz.

El extraño ejemplar del Tilcayo, Junto a la bióloga y exploradora de National Geographic, Paola Nogales Ascarrunz.(Foto: Reuters)

El extraño ejemplar del Tilcayo, Junto a la bióloga y exploradora de National Geographic, Paola Nogales Ascarrunz.(Foto: Reuters)

El animal, bautizado como Tigrino, fue considerado durante años parte de la especie Leopardus tigrinus. Sin embargo, un equipo internacional realizó análisis genéticos y descubrió que su linaje era diferente. Así nació formalmente el Leopardus tilcayo, la primera nueva especie de felino silvestre descrita científicamente en más de un siglo.

El tilcayo mide aproximadamente 46 centímetros y pesa apenas 1,3 a 1,4 kilogramos, por lo que es más pequeño que un gato doméstico promedio. Tiene orejas redondeadas, una cola larga y un pelaje con grandes manchas oscuras. Por ahora, Tigrino es el único ejemplar conocido de esta especie bajo cuidado humano.

Los investigadores buscan determinar ahora si existen más tilcayos en libertad y si también habitan en zonas del norte argentino. La deforestación, la minería, los incendios y la expansión agrícola representan amenazas para su hábitat.

La primera especie animal hallada en 100 años

Su ascpecto es muy llamativo. Su piel moteada lo hace muy bonito. Además, su tamaño de 46 cm y su peso reducido, menos de 2 kilos, lo transformaron en más que llamativo y apreciado. Al menos para la familia boliviana que lo adoptó. Estaban convencidos de tener un "lindo gatito" (como decía "Tweety" en los célebres dibujos animados).

Pero ese leopardo diminuto guardaba un enorme secreto en su genes. Y hasta que los cambios no comenzaron a hacerse evidentes, el tilcayo era eso, un simpático gatito.

El descubrimiento del tilcayo comenzó de una manera inesperada. Esa familia, de una zona rural de las yungas bolivianas encontró un pequeño felino en el monte y decidió llevarlo a su vivienda. Durante años, el animal fue considerado simplemente un gato tigre, un grupo de pequeños felinos salvajes que habitan distintas regiones de Sudamérica. El ejemplar terminó en el santuario de vida silvestre Senda Verde alrededor de 2017, donde llamó la atención de la bióloga y exploradora de National Geographic Paola Nogales-Ascarrunz.

La investigadora advirtió que algunas de sus características no coincidían con las descripciones conocidas de los gatos tigre estudiados principalmente en Brasil. Se comía a otros animales, algunos de mayor tamaño al suyo e, incluso, a gatos domésticos. La pregunta fue entonces qué especie habitaba realmente en los bosques bolivianos.

Los análisis de ADN despejaron todas las dudas. El tilcayo no es un gato ni un leopardo enano. Es una nueva especie del reino animal. (Foto: A24.com)

Los análisis de ADN despejaron todas las dudas. El tilcayo no es un gato ni un leopardo enano. Es una nueva especie del reino animal. (Foto: A24.com)

Para resolverlo, un equipo internacional analizó el ADN de 38 ejemplares procedentes de distintos países de Sudamérica, incluidos animales conservados durante décadas en museos. Los resultados demostraron que los llamados gatos tigre no pertenecían a una única especie, sino que existían cinco linajes genéticamente diferenciados. El tilcayo fue identificado como una especie independiente, denominada científicamente Leopardus tilcayo. Su linaje se separó de los otros gatos tigre hace aproximadamente 1,4 millones de años.

Y este de las yungas bolivianas es el primero en 100 años. Una verdadera revolución en la zoología.

El hábitat del Tilcayo, en Bolivia. (Foto: A24.com)

El hábitat del Tilcayo, en Bolivia. (Foto: A24.com)

Cómo es el nuevo felino

El tilcayo es un animal pequeño. El ejemplar estudiado mide unos 46 centímetros de largo y pesa aproximadamente 1,4 kilos, por debajo del tamaño de un gato doméstico promedio. Su cuerpo está cubierto por un pelaje marrón claro, con rosetas irregulares distribuidas por distintas partes del cuerpo.

También presenta diferencias respecto de otras oncillas, entre ellas manchas de mayor tamaño y una cola más larga y delgada. Por eso, su nombre científico es Leopardus tilcayo ya que su pelaje lo asemeja a la cría de un leopardo.

Todavía se conoce poco sobre su comportamiento. Los investigadores encontraron restos de pequeños roedores en muestras de excrementos, lo que indica que forman parte de su alimentación, mientras que las cámaras trampa sugieren que podría desarrollar una actividad principalmente nocturna. Hasta ahora, los científicos solo estudiaron directamente dos ejemplares vivos y cuentan con algunos registros obtenidos mediante cámaras.

El desafío ahora es determinar cuántos tilcayos existen en libertad y cuál es exactamente su distribución en los Yungas, un ecosistema amenazado por la deforestación, los incendios, la expansión agrícola y la minería.

En 2013, los científicos aportaron pruebas de que Leopardus tigrinus -la especie a la que Nogales-Ascarrunz supuso originalmente que pertenecía el nuevo felino- en realidad estaba compuesta por dos especies distintas.

Luego, en 2024, el panorama volvió a cambiar, con la propuesta de separar una tercera especie genéticamente diferenciada de las dos anteriores.

Ahora, el estudio más reciente eleva a cinco las especies de gatos tigre reconocidas. “Lo que alguna vez creíamos que era una sola especie, comenzamos a descubrir que en realidad era un complejo de especies”, explica Eizirik.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Hallazgo científico: Se descubrió el tilcayo, una nueva especie de felino silvestre en Bolivia.
  • Origen insólito: Un animal encontrado en los Yungas fue criado como gato doméstico por una familia de campo.
  • Características y amenazas: Mide 46 cm, pesa 1.4 kg y enfrenta riesgos por la deforestación y actividad humana.
Resumen generado por Thinkindot AI
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