Por qué María Corina Machado no asistirá a la ceremonia de su Premio Nobel de la Paz

machaqdo

Será la hija de Machado, Ana Corina Sosa Machado, quien reciba el premio y pronuncie un discurso en nombre de su madre. La premiación incluye una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.

Cabe destacar que la dirigente opositora vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no aparece en público desde hace once meses, cuando encabezó una protesta en Caracas contra Nicolás Maduro.

En octubre, el Comité del Premio Nobel decidió entregarle el reconocimiento a la opositora por sus "incansables esfuerzos para promover los derechos y libertades en Venezuela" y por favorecer "una transición justa y pacífica hacia la democracia".

El Instituto Nobel canceló la conferencia de prensa de María Corina Machado

El Instituto Nobel canceló la conferencia de prensa que iba a realizar este martes María Corina Machado en la previa de ser galardonada con el Nobel de la Paz. La decisión fue confirmada luego de que, más temprano, la organización anunciara que no asistirá a la entrega del galardón, sin mayores detalles al respecto.

Machado se encuentra en la clandestinidad desde las elecciones de enero 2025. Además, la escalada del conflicto entre Nicolás Maduro y Donald Trump provocó una crisis en la conectividad aérea que afecta a Caracas por la cancelación de vuelos internacionales. A esto se suman las reiteradas advertencias de Estados Unidos sobre riesgos el espacio aéreo venezolano.

Ante la repentina cancelación, el vocero del Instituto Nobel, Erik Aasheim, se refirió a la compleja situación de la líder opositora, el principal motivo de la cancelación del evento: “María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que fue venir a Noruega".

De haberse concretado, la de hoy habría sido la primera presentación pública de Machado desde Enero de 2025, cuando participó de una manifestación en la ciudad de Caracas.

corina machado sigue la campaña

Diversos referentes latinoamericanos y miembros del entorno más cercano de María Corina Machado están en Oslo para acompañar a la dirigente venezolana en la entrega del Premio Nobel de la Paz. Entre los primeros en llegar figuraron su madre, Corina Parisca; su hermana, Clara Machado; y su hija, Ana Corina Sosa.

A ese grupo de familiares se sumó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el presidente argentino, Javier Milei, y el mandatario paraguayo, Santiago Peña.

La ceremonia tendrá lugar en el ayuntamiento de Oslo y también contará con la presencia de Edmundo González Urrutia, el opositor venezolano que vive exiliado en España y que fue candidato en las presidenciales de 2024, elección en la que Machado no pudo competir. A él se sumarán diversas figuras políticas y culturales venezolanas que hoy desarrollan su actividad desde el exterior.

En Caracas, la reacción oficial no tardó en llegar. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, volvió a cuestionar la legitimidad del Premio Nobel de la Paz y lo describió como una “subasta” que se concede “al mejor postor”.