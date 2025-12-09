Los motivos por los que se suspendió la conferencia de María Corina Machado en el Comité Nobel
La activista y política opositora venezolana debe recibir mañana el premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. Este martes, tenía prevista una conferencia de prensa que se suspendió. Incertidumbre por su paradero aunque se asegura que logró salir de Venezuela.
Corina Machado, su paradero desconocido en medio de la tensión entre Trump y Maduro. (Foto: A24.com)
“La propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo. Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz”. La explicación la dio el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim. La política opositora venezolana tenía previsto dar una conferencia este día en Oslo, la capital de Noruega. Pero ese evento, que había despertado el interés de la prensa mundial, debió cancelarse: nadie sabe, en este momento, el paradero de la mujer que desafió al régimen de Nicolás Maduro.
Se supone que pudo dejar su país, está en la clandestinidad desde poco después de que Maduro desconociera la elección del 28 de julio de 2024. A partir de ese momento, hubo más represión - con muertes incluso - a la oposición política y a quienes marcharon contra el gobierno bolivariano. Fue así, que para preservar su seguridad, el presidente electo, Edmundo González Urrutia dejó Venezuela y se asiló en Madrid, España.
Sin embargo, desde ese mismo momento, su seguridad pasó a ser mucho más primordial. Se especuló sobre si podría estar presente este 10 de diciembre en Oslo. Corina Machado, hace un tiempo, aseguró que llegaría para la ocasión.
El misterio sobre Corina Machado: ¿en dónde está?
Una versión dice que se utilizó uno de los aviones norteamericanos que llevan periódicamente deportados a Venezuela. Los deportados viajan con personal diplomático para certificar las entregas de los deportados. Entre esos diplomáticos, al momento de regresar a los Estados Unidos, sumaron una persona más. Esa - si el relato es verdadero - habría sido Machado que de esa forma salió de Venezuela. Pero hasta el momento no está en Oslo.
Allí la espera su madre, su hermana y su hija. Pero ninguna dice absolutamente sobre su paradero. Ante la versión de esa salida cinematográfica, se esperaba la conferencia anunciada para hoy. Pero se canceló. Por eso, fueron a preguntarle a la hermana de Corina que había sucedido. Chocaron contra una pared.
"Ella quiere más que nadie estar aquí con nosotros" y por eso la están esperando "con fe de que va a llegar muy pronto", dijo Clara Machado Prisca. Y dejó otra definición tan imprecisa como la anterior. "Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que puedo decir en este momento. No sé más nada".
Será verdad o forma parte de la extensa red de personas y estrategias que, durante más de un año, impidió que el régimen chavista pudiera detenerla. Si lo que acaba de decir Trump es cierto ("Maduro tiene las horas contadas"), tal vez el 10 de diciembre, día universal de los Derechos Humanos, María Corina Machado pueda recibir el Nobel de la Paz personalmente en Oslo.