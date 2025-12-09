Los motivos por los que se suspendió la conferencia de María Corina Machado en el Comité Nobel

familia de corina Machado en Oslo La familia de Corina Machado espera su llegada a Oslo. (Foto: Gentileza El Universal)

El misterio sobre Corina Machado: ¿en dónde está?

Una versión dice que se utilizó uno de los aviones norteamericanos que llevan periódicamente deportados a Venezuela. Los deportados viajan con personal diplomático para certificar las entregas de los deportados. Entre esos diplomáticos, al momento de regresar a los Estados Unidos, sumaron una persona más. Esa - si el relato es verdadero - habría sido Machado que de esa forma salió de Venezuela. Pero hasta el momento no está en Oslo.

Allí la espera su madre, su hermana y su hija. Pero ninguna dice absolutamente sobre su paradero. Ante la versión de esa salida cinematográfica, se esperaba la conferencia anunciada para hoy. Pero se canceló. Por eso, fueron a preguntarle a la hermana de Corina que había sucedido. Chocaron contra una pared.

"Ella quiere más que nadie estar aquí con nosotros" y por eso la están esperando "con fe de que va a llegar muy pronto", dijo Clara Machado Prisca. Y dejó otra definición tan imprecisa como la anterior. "Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que puedo decir en este momento. No sé más nada".

Será verdad o forma parte de la extensa red de personas y estrategias que, durante más de un año, impidió que el régimen chavista pudiera detenerla. Si lo que acaba de decir Trump es cierto ("Maduro tiene las horas contadas"), tal vez el 10 de diciembre, día universal de los Derechos Humanos, María Corina Machado pueda recibir el Nobel de la Paz personalmente en Oslo.