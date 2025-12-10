La inesperada determinación que tomó Boca en medio de las dudas sobre el futuro de Úbeda

Ese encuentro con la cúpula dirigencial del club se daría en las próximas horas y será determinante. La dirigencia necesita resolver rápidamente la continuidad o no del DT para poder delinear la pretemporada, los refuerzos y la planificación integral del 2026. La hoja de ruta del próximo año depende en gran medida de esta decisión, y por eso el silencio oficial contrasta con el clima de efervescencia entre los hinchas.

Mientras tanto, el plantel ya está de licencia, un dato que marca un quiebre simbólico: el año deportivo terminó antes de lo que Boca imaginaba y la incertidumbre se trasladó del campo de juego a las oficinas del club. La dirigencia deberá definir si Úbeda sigue al mando o si Boca buscará un nuevo ciclo, en un contexto en el que la presión, las expectativas y la necesidad de un golpe de timón son cada vez más fuertes.

Lo único seguro, por ahora, es que las próximas horas serán decisivas para el futuro del Xeneize y del entrenador, cuyo ciclo quedó en zona de análisis profundo tras la caída ante Racing.