Deportes
Boca
Claudio Úbeda
FÚTBOL

La inesperada determinación que tomó Boca en medio de las dudas sobre el futuro de Úbeda

La caída ante Racing profundizó las dudas sobre la continuidad de Claudio Úbeda y aceleró decisiones inesperadas en Boca.

La inesperada determinación que tomó Boca en medio de las dudas sobre el futuro de Úbeda

La derrota ante Racing en la Bombonera no solo marcó el final del recorrido de Boca en el Torneo Clausura, sino que desencadenó un temblor interno que todavía no terminó de acomodarse. Claudio Úbeda quedó bajo la lupa, los hinchas manifestaron su descontento por la actuación del equipo y en el club se abrió un interrogante inmediato: ¿seguirá el entrenador al frente del plantel profesional en 2026? En ese contexto, y mientras crece la incertidumbre, Boca tomó en las últimas horas una decisión inesperada que reconfigura el cierre del año.

Leé también Boca, eliminado: cómo sigue el año del Xeneize tras la dura derrota ante Racing
Foto: Gerónimo Marino /La Número 12
Imagenes notas A24 (32)

Según la información, Juan Román Riquelme y el cuerpo técnico resolvieron adelantar las vacaciones del plantel. El equipo se entrenó este martes por la tarde y, una vez finalizada esa práctica, los jugadores quedaron licenciados hasta el 27 de diciembre. La determinación sorprendió porque llegó sin anuncio previo y en un momento en el que se esperaba que el cuerpo técnico evaluara con mayor detenimiento lo ocurrido en las semifinales ante Racing.

La inacción de Úbeda durante varios tramos del encuentro, especialmente en los momentos en los que Boca necesitaba respuestas rápidas desde el banco, generó fuertes cuestionamientos de los hinchas. En redes sociales y en la salida del estadio, la sensación predominante fue la de desconcierto: el equipo nunca reaccionó y el entrenador tardó en realizar modificaciones. A eso se sumó una decisión puntual que abrió aún más debate: el cambio de Exequiel Zeballos por Alan Velasco, un movimiento que sorprendió a muchos por el cambio de funcionamiento y por la falta de claridad táctica que mostró el equipo tras esa sustitución.

Lejos de evadir la situación, Úbeda reconoció la gravedad del momento y la necesidad de una evaluación profunda. En conferencia de prensa, explicó: “Vamos a pensar y ver cómo sigue todo. Obviamente, hablaremos con (Juan) Román (Riquelme) y el Chelo (Marcelo Delgado) de todo lo que viene por delante. No esperábamos para nada terminar la temporada ahora, teníamos la expectativa de seguir. Planificaremos para lo que viene”.

Ese encuentro con la cúpula dirigencial del club se daría en las próximas horas y será determinante. La dirigencia necesita resolver rápidamente la continuidad o no del DT para poder delinear la pretemporada, los refuerzos y la planificación integral del 2026. La hoja de ruta del próximo año depende en gran medida de esta decisión, y por eso el silencio oficial contrasta con el clima de efervescencia entre los hinchas.

Mientras tanto, el plantel ya está de licencia, un dato que marca un quiebre simbólico: el año deportivo terminó antes de lo que Boca imaginaba y la incertidumbre se trasladó del campo de juego a las oficinas del club. La dirigencia deberá definir si Úbeda sigue al mando o si Boca buscará un nuevo ciclo, en un contexto en el que la presión, las expectativas y la necesidad de un golpe de timón son cada vez más fuertes.

Lo único seguro, por ahora, es que las próximas horas serán decisivas para el futuro del Xeneize y del entrenador, cuyo ciclo quedó en zona de análisis profundo tras la caída ante Racing.

