La inesperada determinación que tomó Boca en medio de las dudas sobre el futuro de Úbeda

La derrota ante Racing en la Bombonera no solo marcó el final del recorrido de Boca en el Torneo Clausura, sino que desencadenó un temblor interno que todavía no terminó de acomodarse. Claudio Úbeda quedó bajo la lupa, los hinchas manifestaron su descontento por la actuación del equipo y en el club se abrió un interrogante inmediato: ¿seguirá el entrenador al frente del plantel profesional en 2026? En ese contexto, y mientras crece la incertidumbre, Boca tomó en las últimas horas una decisión inesperada que reconfigura el cierre del año.