María Corina Machado viajará a Oslo para asistir al Premio Nobel de la Paz
La opositora venezolana será condecorada por su "defensa a los derechos democráticos". Kristian Berg Harpviken, miembro del comité, confirmó la asistencia.
María Corina Machado viajará a Oslo para asistir al Premio Nobel de la Paz.
Tras semanas de incertidumbre y advertencias sobre su seguridad, María Corina Machado confirmó que viajará a Oslo para participar el 10 de diciembre en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento que destaca su “defensa de los derechos democráticos” y su rol clave en la búsqueda de una transición pacífica en Venezuela. Su presencia simboliza un fuerte respaldo internacional a la causa pese a las amenazas de Nicolás Maduro.
Kristian Berg Harpviken, miembro del comité del Nobel, confirmó la asistencia de Machado: “Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo”, señaló en canales internacionales. Sin embargo, advirtió que, por motivos de seguridad, no se divulgarán detalles sobre su salida del país ni la ruta de viaje.
El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, también alertó sobre los riesgos: “El régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”, afirmó, y pidió garantías para su integridad tanto al salir de Venezuela como al regresar.
Edmundo González Urrutia y la presencia internacional en la ceremonia
A la ceremonia también acudirá Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial y referente opositor, hoy exiliado en España tras una orden de arresto dictada por el chavismo en 2024.
González confirmó su viaje tras recibir en Roma el Premio Internacional 2025 del Instituto Milton Friedman, que también denunció la persecución política en Venezuela.
Entre los mandatarios que estarán presentes estaría el presidente argentino Javier Milei, cuya asistencia fue celebrada por el comando de campaña de Machado: “Su presencia en Noruega es un gesto de hermandad continental que reafirma el compromiso de Argentina con la democracia y los derechos humanos del pueblo venezolano”, destacó el comunicado de Comando con Venezuela. También confirmaron su presencia los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y Panamá, José Raúl Mulino.
Qué significa políticamente el Nobel para Machado y para Venezuela
El Premio Nobel de la Paz otorgado a Machado destaca su “incansable labor por los derechos democráticos del pueblo venezolano” y su lucha por impulsar una transición justa desde la dictadura hacia la democracia.
Este reconocimiento global vuelve a poner el foco en la crisis política venezolana, marcada por:
detenciones arbitrarias,
persecución a opositores,
exilio forzado de líderes clave,
creciente aislamiento internacional del régimen.
Su partido, Vente Venezuela, organizó manifestaciones de apoyo en al menos 24 países para acompañar simbólicamente el acto en la capital de Noruega. Desde la organización aclararon que no convocaron protestas dentro de Venezuela debido al clima represivo y a la imposibilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Qué dijo María Corina Machado antes del viaje
En intervenciones recientes, Machado reafirmó que Venezuela está en un momento definitorio respecto a su transición política. Durante un encuentro virtual con la Asociación Venezolano-Estadounidense en Nueva York, aseguró que la oposición está “más organizada que nunca”, con liderazgo legítimo y amplio respaldo internacional.
También destacó que el pueblo venezolano “ha sufrido, pero se niega a rendirse”, y recordó el sacrificio de “presos políticos y exiliados que entregaron todo por la causa democrática”.
Machado agradeció además el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, a quien consideró un actor clave para sostener la presión internacional sobre el régimen de Maduro.
Un país bajo presión y un régimen cada vez más aislado
El panorama venezolano continúa dominado por:
persecución a dirigentes opositores,
exilio de figuras de peso,
sanciones crecientes por parte de Estados Unidos, incluida la restricción del espacio aéreo,
dificultades comerciales y de movilidad que afectan a la diáspora venezolana, fundamental para mantener visibilidad internacional de la crisis.
En paralelo, la situación interna sigue deteriorándose, con un régimen decidido a bloquear cualquier avance democrático y una comunidad internacional que busca mantener la presión en favor de una transición institucional.