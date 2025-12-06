María Corina Machado viajará a Oslo para asistir al Premio Nobel de la Paz. 

González confirmó su viaje tras recibir en Roma el Premio Internacional 2025 del Instituto Milton Friedman, que también denunció la persecución política en Venezuela.

Entre los mandatarios que estarán presentes estaría el presidente argentino Javier Milei, cuya asistencia fue celebrada por el comando de campaña de Machado: “Su presencia en Noruega es un gesto de hermandad continental que reafirma el compromiso de Argentina con la democracia y los derechos humanos del pueblo venezolano”, destacó el comunicado de Comando con Venezuela. También confirmaron su presencia los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y Panamá, José Raúl Mulino.

Qué significa políticamente el Nobel para Machado y para Venezuela

El Premio Nobel de la Paz otorgado a Machado destaca su “incansable labor por los derechos democráticos del pueblo venezolano” y su lucha por impulsar una transición justa desde la dictadura hacia la democracia.

Este reconocimiento global vuelve a poner el foco en la crisis política venezolana, marcada por:

detenciones arbitrarias,

persecución a opositores,

exilio forzado de líderes clave,

creciente aislamiento internacional del régimen.

Su partido, Vente Venezuela, organizó manifestaciones de apoyo en al menos 24 países para acompañar simbólicamente el acto en la capital de Noruega. Desde la organización aclararon que no convocaron protestas dentro de Venezuela debido al clima represivo y a la imposibilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, también estará presente en Oslo

Qué dijo María Corina Machado antes del viaje

En intervenciones recientes, Machado reafirmó que Venezuela está en un momento definitorio respecto a su transición política. Durante un encuentro virtual con la Asociación Venezolano-Estadounidense en Nueva York, aseguró que la oposición está “más organizada que nunca”, con liderazgo legítimo y amplio respaldo internacional.

También destacó que el pueblo venezolano “ha sufrido, pero se niega a rendirse”, y recordó el sacrificio de “presos políticos y exiliados que entregaron todo por la causa democrática”.

Machado agradeció además el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, a quien consideró un actor clave para sostener la presión internacional sobre el régimen de Maduro.

Javier Milei podría asistir al premio Nobel.

Un país bajo presión y un régimen cada vez más aislado

El panorama venezolano continúa dominado por:

persecución a dirigentes opositores,

exilio de figuras de peso,

sanciones crecientes por parte de Estados Unidos, incluida la restricción del espacio aéreo,

dificultades comerciales y de movilidad que afectan a la diáspora venezolana, fundamental para mantener visibilidad internacional de la crisis.

En paralelo, la situación interna sigue deteriorándose, con un régimen decidido a bloquear cualquier avance democrático y una comunidad internacional que busca mantener la presión en favor de una transición institucional.