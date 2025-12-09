En vivo Radio La Red
Mundo
Donald Trump
Javier Milei
ENTREVISTA INTERNACIONAL

Trump volvió a hablar de Milei y remarcó su apoyo para el triunfo electoral del presidente argentino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que su respaldo a Javier Milei fue determinante para el triunfo legislativo de La Libertad Avanza.

La periodista argentina, Sofía Martínez, le preguntó a Trump por Argentina. (Foto: Reuters).

“Milei, en Argentina, estaba perdiendo las elecciones, yo lo apoyé y ganó con una victoria aplastante”, aseguró el mandatario estadounidense en declaraciones al medio POLÍTICO, que destacó su apoyo a distintos líderes políticos en procesos electorales.

El comentario surgió cuando le consultaron si estaría dispuesto a involucrarse en elecciones extranjeras para favorecer a líderes que considere adecuados, una idea que vinculó especialmente con la situación política en Europa y sus cuestionamientos a la política migratoria del continente. En ese contexto, recordó también su apoyo al primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien le solicitó un respaldo financiero por hasta 20 mil millones de dólares.

Trump elogió la gestión de Orbán en materia migratoria y marcó diferencias geográficas: “Está haciendo un muy buen trabajo en un sentido diferente con la inmigración. Su país es diferente. No tiene mar… así que no puede recibir barcos con energía”.

El presidente estadounidense mencionó además su relación con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, a quien definió como “amigo” y un dirigente que le suele pedir que intervenga en la resolución de conflictos diplomáticos: “Es un tipo duro. De hecho, me cae muy bien. Ha construido un país fuerte, un ejército fuerte. Les cuesta lidiar con él, y me piden que lo llame. Y lo llamo, y siempre lo soluciono”.

La tensión con Venezuela

En otro tramo de la entrevista, Trump se refirió a su enfrentamiento con Nicolás Maduro y reiteró acusaciones contra el gobierno venezolano, al que responsabilizó de enviar “mucha gente y mucha droga” hacia Estados Unidos. Evitó, sin embargo, hablar sobre eventuales acciones militares o sobre el despliegue en el Caribe.

“Nos envió a millones de personas, muchas de prisiones, muchos narcotraficantes, capos, a instituciones psiquiátricas… Los envió a nuestro país, donde tuvimos un presidente muy estúpido”, afirmó en alusión a su antecesor, Joe Biden. Según Trump, los días de Maduro “están contados” y confió: "Uno de mis objetivos es que el pueblo venezolano reciba un buen trato. Quiero que el pueblo venezolano, muchos de los cuales viven en Estados Unidos, sea respetado. Fueron maravillosos conmigo. Votaron por mí con un 94%, más o menos. Es increíble", concluyó.

Se habló de
Donald Trump Javier Milei La Libertad Avanza
