Trump volvió a hablar de Milei y remarcó su apoyo para el triunfo electoral del presidente argentino

El presidente estadounidense mencionó además su relación con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, a quien definió como “amigo” y un dirigente que le suele pedir que intervenga en la resolución de conflictos diplomáticos: “Es un tipo duro. De hecho, me cae muy bien. Ha construido un país fuerte, un ejército fuerte. Les cuesta lidiar con él, y me piden que lo llame. Y lo llamo, y siempre lo soluciono”.

La tensión con Venezuela

En otro tramo de la entrevista, Trump se refirió a su enfrentamiento con Nicolás Maduro y reiteró acusaciones contra el gobierno venezolano, al que responsabilizó de enviar “mucha gente y mucha droga” hacia Estados Unidos. Evitó, sin embargo, hablar sobre eventuales acciones militares o sobre el despliegue en el Caribe.

“Nos envió a millones de personas, muchas de prisiones, muchos narcotraficantes, capos, a instituciones psiquiátricas… Los envió a nuestro país, donde tuvimos un presidente muy estúpido”, afirmó en alusión a su antecesor, Joe Biden. Según Trump, los días de Maduro “están contados” y confió: "Uno de mis objetivos es que el pueblo venezolano reciba un buen trato. Quiero que el pueblo venezolano, muchos de los cuales viven en Estados Unidos, sea respetado. Fueron maravillosos conmigo. Votaron por mí con un 94%, más o menos. Es increíble", concluyó.