Tensión en el Caribe: dos cazas F18 y un avión Growler de EEUU ingresaron al espacio aéreo venezolano
Las aeronaves fueron detectadas sobre el estado de Zulia mientras se aproximaban al Lago de Maracaibo. Las maniobras se suman al incremento de la actividad militar norteamericano en la zona.
Los aviones “RHINO11” y “RHINO12” sobrevolaron el cielo venezolano (Foto: Flightradar24)
La tensión entreEstados Unidos y Venezuela volvió a escalar luego de que dos cazas F18 Super Hornet y un EA-18G Growler, avión de guerra electrónica de la Marina estadounidense, irrumpieron este martes en el espacio aéreo del Golfo de Venezuela. Las aeronaves fueron rastreadas cerca del Lago de Maracaibo.
La maniobra fue confirmada por diversos portalesde rastreo aeronáutico y provocó fuertes advertencias por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que considera esa área como aguas interiores al sur del paralelo de Castilletes, límite que Venezuela reivindica en la frontera entre los estados Zulia y Falcón.
Según el medio venezolano Efecto Cocuyo, las aeronaves realizaron al menos tres órbitas cerradas a baja altura, activaron sus radares de búsqueda y operaron bajo reglas de enfrentamiento que habilitan una respuesta inmediata en caso de amenaza.
El portal Aviation and Naval Assets agregó que el despliegue incluyó:
Cazas F18 Super Hornet
Un avión de guerra electrónica EA-18G Growler
Maniobras de patrullaje y rastreo a corta distancia de la costa
Por la mañana, también se había detectado un dron MQ-4C Triton realizando tareas de reconocimiento frente a las costas venezolanas.
Cómo se produjo la incursión estadounidense
El portal La Patilla informó que el avión Growler encendió su Sistema de Identificación Automática (AIS) al norte de Aruba. Minutos después, dos Super Hornet habrían ingresado al espacio aéreo venezolano, presuntamente desplegados desde el portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el más grande del mundo.
De acuerdo con Efecto Cocuyo, la incursión llegó a menos de 12 millas náuticas de la costa antes de que los transpondedores fueran apagados, lo que dificulta seguir el rastro exacto de las aeronaves.
El episodio representa la aproximación más cercana de aviones militares estadounidenses al territorio continental venezolano en los últimos años.
La respuesta del gobierno de Venezuela
La reacción del chavismo fue inmediata. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y jefe negociador del gobierno, advirtió que Venezuela se defenderá si ocurre una agresión militar de Estados Unidos. “Somos gente de paz, pero tengan la certeza de que, llegado el caso de una agresión que ose entrar a territorio sagrado de Venezuela —por tierra, cielo o mar— vamos a luchar”, indicado.
Rodríguez acusó a Washington de querer “asolar a Venezuela” y sostuvo que el país está preparado para responder ante cualquier escalada.