Tensión en el Caribe: dos cazas F18 y un avión Growler de EEUU ingresaron al espacio aéreo venezolano

Cazas F18 Super Hornet

Un avión de guerra electrónica EA-18G Growler

Maniobras de patrullaje y rastreo a corta distancia de la costa

Por la mañana, también se había detectado un dron MQ-4C Triton realizando tareas de reconocimiento frente a las costas venezolanas.

un-f18-super-hornet-volo-cerca-del-lago-de-maracaibo-foto-armada-eeuuefecto-cocuyo-JJOMHVAQ3ZE5XKD5YM7IZY45QI Un F18 Super Hornet voló cerca del Lago de Maracaibo (Foto: Armada EE.UU./Efecto Cocuyo)

Cómo se produjo la incursión estadounidense

El portal La Patilla informó que el avión Growler encendió su Sistema de Identificación Automática (AIS) al norte de Aruba. Minutos después, dos Super Hornet habrían ingresado al espacio aéreo venezolano, presuntamente desplegados desde el portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el más grande del mundo.

De acuerdo con Efecto Cocuyo, la incursión llegó a menos de 12 millas náuticas de la costa antes de que los transpondedores fueran apagados, lo que dificulta seguir el rastro exacto de las aeronaves.

El episodio representa la aproximación más cercana de aviones militares estadounidenses al territorio continental venezolano en los últimos años.

La respuesta del gobierno de Venezuela

La reacción del chavismo fue inmediata. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y jefe negociador del gobierno, advirtió que Venezuela se defenderá si ocurre una agresión militar de Estados Unidos. “Somos gente de paz, pero tengan la certeza de que, llegado el caso de una agresión que ose entrar a territorio sagrado de Venezuela —por tierra, cielo o mar— vamos a luchar”, indicado.

Rodríguez acusó a Washington de querer “asolar a Venezuela” y sostuvo que el país está preparado para responder ante cualquier escalada.