Javier Milei ya está en Oslo para la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado
La delegación presidencial aterrizó en medio de la incertidumbre sobre si la líder venezolana asistirá o no a la gala. Milei llegó vestido con un mameluco de YPF.
El presidente Javier Milei llegó a Oslo vestido con el mameluco de YPF.
El presidente Javier Milei ya está en Noruega para participar de la ceremonia delPremio Nobel de la Paz, en un viaje marcado por la incertidumbre sobre el paradero de María Corina Machado, la dirigente opositora venezolana galardonada este año y que permanece oculta desde agosto de 2024. La situación llevó al Instituto Nobel de Oslo a cancelar la conferencia de prensa prevista para hoy.
La delegación presidencial partió el lunes por la noche y aterrizó en Oslo para ratificar la alineación geopolítica de Milei con Donald Trump y su rechazo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Acompañado por la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, el mandatario llegó al Gran Hotel de Oslo vestido con el característico mameluco de YPF, y seguirá una agenda ajustada que finalizará el jueves 11 de diciembre.
Embed
La ceremonia del Nobel bajo tensión por la ausencia de Machado
La actividad central será este miércoles a las 9 (hora argentina), cuando debería recibir el Nobel de la Paz María Corina Machado, premiada por: “Su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.
Sin embargo, su participación sigue en duda. Machado está clandestina desde agosto después de denunciar fraude en las elecciones que Maduro se adjudicó como ganador. El chavismo lanzó entonces una persecución política contra ella y contra Edmundo González Urrutia, el candidato opositor reconocido internacionalmente.
Su hijo, Ricardo Machado, dijo a Reuters que está “muy emocionado y orgulloso”, pero evitó revelar dónde se encuentra su madre.
El viaje de Milei estuvo en duda hasta el sábado, cuando la organización confirmó que Machado había comunicado por teléfono su intención de asistir. De todos modos, el complejo escenario de seguridad y conectividad aérea dificulta su salida de Venezuela.
Una delegación latinoamericana y una agenda diplomática intensa
La propia Machado invitó a Milei a integrar la delegación latinoamericana que también incluye a:
Daniel Noboa (Ecuador)
Santiago Peña (Paraguay)
José Raúl Mulino Quintero (Panamá)
Edmundo González Urrutia (Venezuela)
El miércoles a las 11.30, Milei mantendrá un encuentro con el Rey Harald V de Noruega. Más tarde, a las 13.10, se reunirá con el primer ministro Jonas Gahr Støre para avanzar en acuerdos políticos y económicos.
El mandatario se hospedará en el Grand Hotel de Oslo y regresará al país el jueves por la mañana.
Un viaje exprés antes de una semana clave en el Congreso
Milei diseñó una agenda corta debido a los compromisos legislativos que se avecinan. A partir del lunes comenzarán las sesiones extraordinarias en las que se tratarán:
El Presupuesto 2026
El paquete de reformas de segunda generación de La Libertad Avanza
Estas iniciativas son clave para el tramo final de su gestión rumbo a 2027.
Milei endurece su posición contra Maduro
Alineado con el expresidente estadounidense Donald Trump, Milei refuerza su rechazo al chavismo. En los últimos días, el embajador argentino en la OEA, Diego Emilio Sadofschi, pidió una acción inmediata de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela y reclamó que se ejecuten las órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.