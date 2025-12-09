Javier Milei ya está en Oslo para la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado

Sin embargo, su participación sigue en duda. Machado está clandestina desde agosto después de denunciar fraude en las elecciones que Maduro se adjudicó como ganador. El chavismo lanzó entonces una persecución política contra ella y contra Edmundo González Urrutia, el candidato opositor reconocido internacionalmente.

Su hijo, Ricardo Machado, dijo a Reuters que está “muy emocionado y orgulloso”, pero evitó revelar dónde se encuentra su madre.

El presidente se quedará en el Grand Hotel de Olso durante su estadía en Noruega.

El viaje de Milei estuvo en duda hasta el sábado, cuando la organización confirmó que Machado había comunicado por teléfono su intención de asistir. De todos modos, el complejo escenario de seguridad y conectividad aérea dificulta su salida de Venezuela.

Una delegación latinoamericana y una agenda diplomática intensa

La propia Machado invitó a Milei a integrar la delegación latinoamericana que también incluye a:

Daniel Noboa (Ecuador)

Santiago Peña (Paraguay)

José Raúl Mulino Quintero (Panamá)

Edmundo González Urrutia (Venezuela)

El miércoles a las 11.30, Milei mantendrá un encuentro con el Rey Harald V de Noruega. Más tarde, a las 13.10, se reunirá con el primer ministro Jonas Gahr Støre para avanzar en acuerdos políticos y económicos.

El mandatario se hospedará en el Grand Hotel de Oslo y regresará al país el jueves por la mañana.

corina machado.JPG María Corina Machado.

Un viaje exprés antes de una semana clave en el Congreso

Milei diseñó una agenda corta debido a los compromisos legislativos que se avecinan. A partir del lunes comenzarán las sesiones extraordinarias en las que se tratarán:

El Presupuesto 2026

El paquete de reformas de segunda generación de La Libertad Avanza

Estas iniciativas son clave para el tramo final de su gestión rumbo a 2027.

Milei endurece su posición contra Maduro

Alineado con el expresidente estadounidense Donald Trump, Milei refuerza su rechazo al chavismo. En los últimos días, el embajador argentino en la OEA, Diego Emilio Sadofschi, pidió una acción inmediata de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela y reclamó que se ejecuten las órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.