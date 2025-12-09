El desubicado mensaje que recibió Rocío Pardo después de casarse con Nicolás Cabré

Nicolás Cabre y Rocío Pardo 3

Sin embargo, hubo un mensaje que destacó por encima de todos y que generó miles de reacciones. Un comentario que explotó todo cuando una seguidora escribió sin vueltas: “Ahora que ya es casado… ya le volvió a gustar a la China.”

La frase no solo sorprendió por lo directa, sino porque muchos usuarios la avalaron con un “es verdad”, como si se tratara de un patrón repetido en la vida amorosa del actor.

El comentario quedó fijado como el más respondido y fue replicado en otras redes, donde varios usuarios comenzaron a debatir sobre la supuesta “historia interminable” entre Cabré y la China, a pesar de que ambos han seguido sus vidas hace años.