El desubicado mensaje que recibió Rocío Pardo después de casarse con Nicolás Cabré

La boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo prometía ser puro romanticismo, paz y fotos de postal. Y lo fue… hasta que la publicación de la flamante esposa recibió un comentario explosivo que desató una tormenta inesperada en redes sociales.
Un comentario fuera de lugar puso en alerta a Rocío Pardo tras su casamiento con Nicolás Cabré. Miralo.
El fin de semana pasado, la pareja dio el sí en un casamiento de ensueño en un campo de Córdoba. Rodeados de naturaleza, luces cálidas, un árbol imponente como testigo y un altar sencillo pero mágico, Cabré y Rocío sellaron una historia que venía construyéndose hace años.
Entre los invitados estaba Rufina, la hija que el actor tiene con la China Suárez, quien acompañó la ceremonia con total naturalidad. Todo parecía salido de una película romántica: vestido claro, maquillaje suave, él relajado y enamorado… la escena perfecta.
Apenas Rocío subió las fotos del casamiento, los usuarios se lanzaron a opinar sin filtro. Muchos escribieron que la bailarina y actriz es “más linda que la China Suárez”, comparaciones que rápidamente encendieron la polémica. Algunos defendieron a la ex de Cabré, otros celebraron a Rocío, y la grieta estética quedó instalada.
Sin embargo, hubo un mensaje que destacó por encima de todos y que generó miles de reacciones. Un comentario que explotó todo cuando una seguidora escribió sin vueltas: “Ahora que ya es casado… ya le volvió a gustar a la China.”
La frase no solo sorprendió por lo directa, sino porque muchos usuarios la avalaron con un “es verdad”, como si se tratara de un patrón repetido en la vida amorosa del actor.
El comentario quedó fijado como el más respondido y fue replicado en otras redes, donde varios usuarios comenzaron a debatir sobre la supuesta “historia interminable” entre Cabré y la China, a pesar de que ambos han seguido sus vidas hace años.