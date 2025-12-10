CAMICON: una voz que convierte su historia en arte

Embed - CAMICON - ANGEL (prod by Ivan Tovar ) [video oficial]

Esa resiliencia también aparece en su camino musical. Aunque su formación siempre estuvo ligada al arte —danza, jazz, teatro musical y luego canto—, fue el mundo digital el que la reencuentra con la música. Desde allí lanzó ÁNGEL (2021) y más tarde CIELO, TH1S WANN4 B3 y DEJARTE PART(IR). Sin embargo, en 2023, la muerte de su madre —quien la acompañó a cada clase y fue el pilar de su construcción artística— frenó su proceso creativo. La música, que durante años había sido un refugio, quedó en pausa.

Hoy, con un equipo renovado, un coach vocal y el acompañamiento de Ceci Galati (Balance World Wide, Miami), Camicon retoma su proyecto musical con una visión más clara: transformar su historia en una propuesta honesta, emocional y cuidada.

Paralelamente, Cami dirige dos agencias de marketing digital —Matrix Agency y Tukihub— una faceta que le aporta estrategia y creatividad a todo lo que hace. Para ella, nada está desconectado: el activismo, la música, la comunicación y la estética conviven dentro de un mismo lenguaje personal.

A los 18 años se mudó a Buenos Aires impulsada por el crecimiento en redes y encontró en la creación de contenido un espacio para expresar cómo piensa, romper paradigmas y narrar experiencias personales. Su paso por dos colegios, su breve recorrido por la carrera de Cine en FADU y luego su formación en marketing en Coderhouse completaron un perfil artístico y profesional versátil.

Actualmente, Camicon se encuentra expandiendo su presencia dentro y fuera del país. Sus planes en Estados Unidos apuntan a construir bases sólidas: nuevas canciones, activaciones, presencia en eventos y un formato de contenido más íntimo con streams diarios. Su objetivo es acompañar a quienes transitan procesos profundos —pérdidas, rupturas, reinvenciones— del mismo modo en que ella los atravesó.

Con 23 años, Cami no habla desde la pose, sino desde la experiencia. Su mensaje es simple: inspirar, motivar y sanar. Dice que recién está empezando y que lo que viene será la etapa más honesta de su carrera. “La música —asegura— está lista para contar lo que todavía no conté”.