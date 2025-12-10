A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
Música
LANZAMIENTO

CAMICON: una voz que convierte su historia en arte

Nacida en 2002 en Córdoba, Argentina, Cami creció en un entorno que alimentó su sensibilidad artística desde muy chica. Entre clases de canto, comedia musical, danza clásica y jazz, fue encontrando un lenguaje propio que más adelante se transformaría en la base de su identidad creativa.

10 dic 2025, 09:24
Captura de pantalla 2025-12-10 a la(s) 9.24.00 a. m.
Captura de pantalla 2025-12-10 a la(s) 9.24.00 a. m.

Nacida en 2002 en Córdoba, Argentina, Cami creció en un entorno que alimentó su sensibilidad artística desde muy chica. Entre clases de canto, comedia musical, danza clásica y jazz, fue encontrando un lenguaje propio que más adelante se transformaría en la base de su identidad creativa.

Como muchos de su generación, Camicon creció con el celular en la mano, pero lo que la distingue no es la tecnología sino cómo convirtió sus experiencias personales en un proyecto artístico con voz propia. Su recorrido comenzó en plena pandemia: a los 18 años empezó a publicar contenido para aliviar la sensación de aislamiento, sin imaginar que ese impulso inicial daría origen a una comunidad enorme que la acompañaría en cada etapa.

Leé también

Dolor absoluto en el mundo del rock por la muerte de Puni Corvalán

dolor absoluto en el mundo del rock por la muerte de puni corvalan

Sus videos de humor, baile y reflexiones sobre identidad y diversidad generaron un vínculo inmediato con miles de personas. La exposición se multiplicó cuando hizo pública su relación con otra influencer reconocida: juntas formaron un “ship” viral que la llevó a un nivel de visibilidad inesperado. Las marcas, los viajes y los contratos llegaron rápido, pero también los desafíos: su cuenta de TikTok fue dada de baja y su Instagram fue hackeado. Para alguien cuyo crecimiento profesional dependía de esas plataformas, fue un golpe duro. Aun así, Cami volvió a empezar desde cero con la misma determinación que marcó cada una de sus etapas.

Embed - CAMICON - ANGEL (prod by Ivan Tovar ) [video oficial]

Esa resiliencia también aparece en su camino musical. Aunque su formación siempre estuvo ligada al arte —danza, jazz, teatro musical y luego canto—, fue el mundo digital el que la reencuentra con la música. Desde allí lanzó ÁNGEL (2021) y más tarde CIELO, TH1S WANN4 B3 y DEJARTE PART(IR). Sin embargo, en 2023, la muerte de su madre —quien la acompañó a cada clase y fue el pilar de su construcción artística— frenó su proceso creativo. La música, que durante años había sido un refugio, quedó en pausa.

Hoy, con un equipo renovado, un coach vocal y el acompañamiento de Ceci Galati (Balance World Wide, Miami), Camicon retoma su proyecto musical con una visión más clara: transformar su historia en una propuesta honesta, emocional y cuidada.

Paralelamente, Cami dirige dos agencias de marketing digital —Matrix Agency y Tukihub— una faceta que le aporta estrategia y creatividad a todo lo que hace. Para ella, nada está desconectado: el activismo, la música, la comunicación y la estética conviven dentro de un mismo lenguaje personal.

A los 18 años se mudó a Buenos Aires impulsada por el crecimiento en redes y encontró en la creación de contenido un espacio para expresar cómo piensa, romper paradigmas y narrar experiencias personales. Su paso por dos colegios, su breve recorrido por la carrera de Cine en FADU y luego su formación en marketing en Coderhouse completaron un perfil artístico y profesional versátil.

Actualmente, Camicon se encuentra expandiendo su presencia dentro y fuera del país. Sus planes en Estados Unidos apuntan a construir bases sólidas: nuevas canciones, activaciones, presencia en eventos y un formato de contenido más íntimo con streams diarios. Su objetivo es acompañar a quienes transitan procesos profundos —pérdidas, rupturas, reinvenciones— del mismo modo en que ella los atravesó.

Con 23 años, Cami no habla desde la pose, sino desde la experiencia. Su mensaje es simple: inspirar, motivar y sanar. Dice que recién está empezando y que lo que viene será la etapa más honesta de su carrera. “La música —asegura— está lista para contar lo que todavía no conté”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp

Lo más visto