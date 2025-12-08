La agenda de Milei en Noruega: apoyo a Machado, reunión con el Rey Harald V y el primer ministro

El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a la ciudad noruega de Oslo para asistir a la ceremonia en la que María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz, un evento que reunirá a distintos mandatarios.
El Presidente llegará este martes a Noruega para participar de la ceremonia que distingue a la dirigente venezolana y mantendrá reuniones con el rey Harald V y el primer ministro Jonas Gahr Støre.
Según informó Presidencia, el mandatario llegará a Noruega a las 13.30 (hora argentina) de este martes. La celebración tendrá lugar el miércoles en el Ayuntamiento de la capital noruega. La invitación le había sido enviada de manera personal días atrás y su presencia quedó confirmada durante el fin de semana.
La agenda presidencial será breve debido al inicio del período de sesiones extraordinarias, fijado para el miércoles 10. Entonces, el mandatario retornará al país el jueves por la mañana. Según trascendió, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, sería por el momento la única integrante de la comitiva.
Después de presenciar la entrega del Nobel de la Paz, que tendrá lugar a las 9, hora argentina, Milei se encontrará a las 11.30 con el Rey Harald V. Acto seguido, el Presidente será recibido por primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre.
El vuelo de regreso está programado para despegar a las 16, hora argentina, de ese mismo miércoles mientras que la llegada al país se producirá el jueves a las 9.30.
Machado fue seleccionada por el Comité Nobel noruego en octubre “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, luego de mantenerse como opositora al Gobierno de Nicolás Maduro.
El acto contará con la asistencia de los presidentes latinoamericanos Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuadro) y José Raúl Mulino (Panamá), además de Edmundo González Urrutia, opositor venezolano, quien había sido recibido por Milei en Casa Rosada en enero.
Desde el Gobierno remarcan la relevancia política del viaje. “La Argentina está del lado correcto de la historia. A favor de la paz y la libertad”, sostuvo el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, al ratificar la participación del Presidente.
La relación con Caracas atraviesa uno de sus momentos más tensos desde la asunción de Milei en 2023. El punto más crítico se produjo el 8 de diciembre de 2024, cuando el gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido en territorio venezolano acusado de espionaje. Ese episodio derivó en un enfrentamiento diplomático y reactivó los cuestionamientos argentinos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Al cumplirse un año de su detención, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó que la repatriación de Gallo constituye “un compromiso activo” y que trabajan “sin pausa” para concretarla. Sus declaraciones coincidieron con una nueva presentación de la Argentina ante la Corte Penal Internacional para pedir celeridad frente al “deterioro” institucional venezolano, iniciativa que Caracas respondió denunciando “hipocresía” y “doble estándar”.
La tensión internacional creció en paralelo al endurecimiento de la postura estadounidense, país con el que Argentina mantiene alineamiento en materia exterior. Washington cerró la semana pasada el espacio aéreo venezolano y advirtió sobre la posibilidad de una acción militar, lo que acentuó la inestabilidad regional.
El vínculo entre Machado y Milei se consolidó en los últimos años. Ambos mantuvieron una conversación telefónica en 2024, poco antes de las elecciones venezolanas, ocasión en la que la dirigente agradeció el respaldo argentino a su candidatura. Milei reiteró, entonces, su apoyo a los “valores democráticos y la libertad”.
Aunque Machado sostiene que vive en la clandestinidad y bajo amenazas permanentes, su figura ganó peso internacional y el Nobel la ubicó en el centro de la escena global. Milei busca acompañarla en ese escenario aun cuando en el medio del viaje el mandatario cumplirá su segundo año de mandato mientras inician las sesiones extraordinarias en el Congreso.