La agenda de Milei en Noruega: apoyo a Machado, reunión con el Rey Harald V y el primer ministro

El vuelo de regreso está programado para despegar a las 16, hora argentina, de ese mismo miércoles mientras que la llegada al país se producirá el jueves a las 9.30.

Quién es Corina Machado

Machado fue seleccionada por el Comité Nobel noruego en octubre “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, luego de mantenerse como opositora al Gobierno de Nicolás Maduro.

corina machado.JPG

El acto contará con la asistencia de los presidentes latinoamericanos Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuadro) y José Raúl Mulino (Panamá), además de Edmundo González Urrutia, opositor venezolano, quien había sido recibido por Milei en Casa Rosada en enero.

Desde el Gobierno remarcan la relevancia política del viaje. “La Argentina está del lado correcto de la historia. A favor de la paz y la libertad”, sostuvo el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, al ratificar la participación del Presidente.

La detención del gendarme Gallo

La relación con Caracas atraviesa uno de sus momentos más tensos desde la asunción de Milei en 2023. El punto más crítico se produjo el 8 de diciembre de 2024, cuando el gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido en territorio venezolano acusado de espionaje. Ese episodio derivó en un enfrentamiento diplomático y reactivó los cuestionamientos argentinos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Al cumplirse un año de su detención, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó que la repatriación de Gallo constituye “un compromiso activo” y que trabajan “sin pausa” para concretarla. Sus declaraciones coincidieron con una nueva presentación de la Argentina ante la Corte Penal Internacional para pedir celeridad frente al “deterioro” institucional venezolano, iniciativa que Caracas respondió denunciando “hipocresía” y “doble estándar”.

Imagen Nahuel Gallo

La tensión internacional creció en paralelo al endurecimiento de la postura estadounidense, país con el que Argentina mantiene alineamiento en materia exterior. Washington cerró la semana pasada el espacio aéreo venezolano y advirtió sobre la posibilidad de una acción militar, lo que acentuó la inestabilidad regional.

El vínculo de Milei con Machado

El vínculo entre Machado y Milei se consolidó en los últimos años. Ambos mantuvieron una conversación telefónica en 2024, poco antes de las elecciones venezolanas, ocasión en la que la dirigente agradeció el respaldo argentino a su candidatura. Milei reiteró, entonces, su apoyo a los “valores democráticos y la libertad”.

milei-corina-machado

Aunque Machado sostiene que vive en la clandestinidad y bajo amenazas permanentes, su figura ganó peso internacional y el Nobel la ubicó en el centro de la escena global. Milei busca acompañarla en ese escenario aun cuando en el medio del viaje el mandatario cumplirá su segundo año de mandato mientras inician las sesiones extraordinarias en el Congreso.