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Eduardo Bolsonaro compartió una imagen junto a su hermano Flávio después de su llegada a Estados Unidos

El encuentro quedó registrado en una fotografía que Eduardo publicó en sus redes sociales, acompañada de un mensaje en el que aseguró que ambos continuarán involucrados en la política brasileña.

Eduardo Bolsonaro compartió una imagen junto a su hermano Flávio. (Foto: @bolsonarosp).

Eduardo Bolsonaro compartió una imagen junto a su hermano Flávio. (Foto: @bolsonarosp).

Flávio y Eduardo Bolsonaro se reencontraron en Estados Unidos después de la salida del senador brasileño de su país y su llegada a Miami junto con su familia. El encuentro quedó registrado en una fotografía que Eduardo publicó en sus redes sociales, acompañada de un mensaje en el que aseguró que ambos continuarán involucrados en la política brasileña desde el exterior.

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La publicación se conoció después de una jornada marcada por el viaje de Flávio, sus declaraciones públicas y la confirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, de que su administración había autorizado el ingreso del dirigente brasileño.

Eduardo Bolsonaro utilizó sus redes sociales para mostrar el encuentro con su hermano y transmitir un mensaje sobre el futuro político de ambos fuera de Brasil.

La publicación estuvo acompañada de palabras en las que describió las dificultades atravesadas durante las últimas horas y reafirmó su intención de continuar participando en los debates sobre la situación de su país. "Ayer fue un día largo, quizás el más largo de mi vida. Pero prevalecimos", expresó Eduardo.

Luego, dejó en claro que su permanencia en el exterior no significa, según sus propias palabras, abandonar sus objetivos políticos. "Incluso desde aquí afuera no nos rendiremos con Brasil", sostuvo. Para cerrar el mensaje, recurrió a una frase que atribuyó a Olavo de Carvalho: "No parar, no precipitarse, no retroceder".

Flávio Bolsonaro cambió su mensaje tras salir de Brasil

Uno de los episodios que más atención generó después del viaje fue la modificación de un comunicado publicado por Flávio Bolsonaro este miércoles. En su versión inicial, el senador se dirigió tanto a los ciudadanos brasileños como a la comunidad internacional y utilizó una expresión con fuertes implicancias políticas.

Flávio se presentó como el "verdadero presidente electo" de Brasil, una afirmación que posteriormente eliminó del texto. Apenas unos minutos después, el dirigente publicó una versión corregida en la que reemplazó esa definición por "líder de Brasil".

El cambio modificó el alcance de su declaración original, aunque mantuvo el tono político del mensaje y los agradecimientos a dirigentes extranjeros. En ambas versiones, Bolsonaro destacó al presidente argentino Javier Milei, a quien agradeció por su "valentía, sentido de justicia y legalidad".

También expresó su reconocimiento a Donald Trump y al pueblo estadounidense por haberlo recibido en el país. La modificación del comunicado se produjo en medio de la repercusión por su salida de Brasil y las declaraciones del gobierno norteamericano sobre su ingreso.

Qué dijo Donald Trump sobre la llegada de Flávio Bolsonaro a Miami

El presidente de Estados Unidos confirmó públicamente que su administración permitió el ingreso del senador brasileño al país. Al ser consultado sobre la situación de Flávio Bolsonaro, Trump explicó que su gobierno había otorgado la autorización correspondiente, aunque evitó comprometerse con una intervención posterior.

"Le dimos permiso para entrar al país, así que veremos qué pasa, pero no voy a involucrarme", declaró el mandatario. La respuesta confirmó el aval de las autoridades estadounidenses para la entrada del dirigente, pero no precisó qué ocurrirá con su situación en el país.

Trump también se refirió al escenario político brasileño y expresó cuestionamientos sobre el proceso electoral. El mandatario calificó las elecciones de Brasil como "muy extrañas" y sostuvo que los integrantes del sector político vinculado a Bolsonaro habían recibido un trato "muy injusto".

Los hermanos Bolsonaro aseguran que seguirán vinculados a la política

La fotografía publicada por Eduardo y los mensajes difundidos por Flávio muestran la intención de ambos de mantener su actividad política pese a encontrarse fuera del territorio brasileño.

El senador combinó sus agradecimientos a Milei y Trump con una declaración sobre su papel dentro del escenario político de Brasil, mientras que Eduardo insistió en que no abandonarán sus objetivos.

El reencuentro en Estados Unidos se produjo en un momento de fuerte exposición pública para los hermanos Bolsonaro, especialmente después de las declaraciones de Flávio y de la intervención de Trump sobre su llegada a Miami. Por ahora, no se difundieron detalles sobre los próximos movimientos de Flávio ni sobre cuánto tiempo permanecerá en Estados Unidos.

En pocas palabras

  • Reencuentro en EE.UU.: Flávio y Eduardo Bolsonaro se reunieron en Estados Unidos tras la salida del senador de Brasil.
  • Mensaje político: Eduardo compartió una foto asegurando que ambos continuarán involucrados en la política brasileña desde el exterior.
  • Declaraciones de Trump: El presidente de EE.UU. confirmó haber autorizado el ingreso del senador brasileño al país.
Resumen generado por Thinkindot AI
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