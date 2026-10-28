Escándalo: un exjugador de la Selección Argentina fue a juicio en España por presunto delito

Un exfutbolista argentino con destacado recorrido internacional y pasado en la Selección Argentina compareció este martes ante los tribunales de España en el marco de una causa por un presunto delito leve de defraudación de fluido eléctrico. El proceso judicial se llevó a cabo en la sede de la calle Gestoso, bajo la órbita del Tribunal de Instancia de Alcalá de Guadaíra en la provincia de Sevilla, donde Nicolás Pareja escuchó el pedido de la Fiscalía, que solicitó diez meses de multa como sanción, quedando el caso visto para sentencia.