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Escándalo: un exjugador de la Selección Argentina fue a juicio en España por presunto delito

Un exfutbolista argentino con pasado en la Selección Argentina fue a juicio en España por una presunta irregularidad eléctrica.

El exfutbolista argentino Nicolás Pareja compareció ante los tribunales de Alcalá de Guadaíra

El exfutbolista argentino Nicolás Pareja compareció ante los tribunales de Alcalá de Guadaíra

Un exfutbolista argentino con destacado recorrido internacional y pasado en la Selección Argentina compareció este martes ante los tribunales de España en el marco de una causa por un presunto delito leve de defraudación de fluido eléctrico. El proceso judicial se llevó a cabo en la sede de la calle Gestoso, bajo la órbita del Tribunal de Instancia de Alcalá de Guadaíra en la provincia de Sevilla, donde Nicolás Pareja escuchó el pedido de la Fiscalía, que solicitó diez meses de multa como sanción, quedando el caso visto para sentencia.

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El expediente se inició a partir de la denuncia de un vecino por una presunta irregularidad en la acometida eléctrica exterior de la propiedad que el exdefensor posee en la urbanización Real Club Sevilla Golf. Esta figura legal está destinada a sancionar el consumo o suministro de electricidad obtenido de forma irregular, fijando para este caso una sanción económica por debajo del límite máximo contemplado de 12 meses.

Ante el tribunal, el exzaguero central sostuvo que la anomalía en la conexión exterior no fue instalada durante su propiedad, sino que ya se encontraba en esa situación irregular al momento de comprar el inmueble junto a su familia. De acuerdo con su versión, la falla se detectó tiempo después de haberse instalado y, tras el hallazgo, se procedió a regularizar el suministro. La resolución final determinará si existió delito y si corresponde aplicar la pena pecuniaria.

Cómo fue la carrera deportiva de Nicolás Pareja en Europa y en la Selección Argentina

Nacido en Buenos Aires el 19 de enero de 1984, el defensor se formó en Argentinos Juniors antes de dar el salto al fútbol europeo. Tuvo pasos por el Espanyol de Barcelona, el Anderlecht de Bélgica y el Spartak de Moscú, hasta consolidarse en el Sevilla FC a partir de la temporada 2013-2014. En el conjunto andaluz integró una etapa dorada bajo el mando de Unai Emery, consagrándose tricampeón de la UEFA Europa League en 2014, 2015 y 2016, compartiendo plantel con figuras como Ivan Rakiti, Éver Banega y Carlos Bacca.

Con la camiseta de la Selección Argentina, Pareja se consagró campeón olímpico al ganar la medalla de oro en Beijing 2008 y formó parte de la nómina oficial que disputó la Copa América 2011. Tras su etapa en el fútbol español y un paso por el Atlas de México, una lesión recurrente de rodilla apresuró su retiro profesional, anunciado el 9 de noviembre de 2020.

Posteriormente, continuó ligado al deporte como integrante del cuerpo técnico del Sevilla liderado por Jorge Sampaoli, participante durante dos años en la Kings League impulsada por Gerard Piqué y comentarista en las transmisiones de DAZN.

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