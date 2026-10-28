Escándalo: un exjugador de la Selección Argentina fue a juicio en España por presunto delito

Con la camiseta de la Selección Argentina, Pareja se consagró campeón olímpico al ganar la medalla de oro en Beijing 2008 y formó parte de la nómina oficial que disputó la Copa América 2011. Tras su etapa en el fútbol español y un paso por el Atlas de México, una lesión recurrente de rodilla apresuró su retiro profesional, anunciado el 9 de noviembre de 2020.

Posteriormente, continuó ligado al deporte como integrante del cuerpo técnico del Sevilla liderado por Jorge Sampaoli, participante durante dos años en la Kings League impulsada por Gerard Piqué y comentarista en las transmisiones de DAZN.