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De "una elección muy extraña" a "no voy a involucrarme": la declaración de Trump tras la llegada de Flávio Bolsonaro a Miami

El presidente estadounidense confirmó que su gobierno autorizó el ingreso del senador brasileño y su familia, pero evitó respaldar su autoproclamación como “presidente electo” tras la derrota frente a Lula da Silva.

Donald Trump habló tras la llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos y aseguró que no se involucrará en la crisis política de Brasil. (Foto: Reuters).

Donald Trump habló tras la llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos y aseguró que no se involucrará en la crisis política de Brasil. (Foto: Reuters).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no intervendrá en la decisión de Flávio Bolsonaro de proclamarse “presidente electo de Brasil” tras su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario estadounidense confirmó que su gobierno autorizó el ingreso del senador y su familia al país, aunque evitó precisar qué tipo de visados les concederá.

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Le dimos permiso para entrar al país, así que ya veremos; pero yo no voy a involucrarme. Fue una elección muy extraña”, expresó Trump al ser consultado sobre las declaraciones del senador brasileño.

El presidente estadounidense también defendió el trato que recibió la familia Bolsonaro durante el proceso electoral. “Me pareció que fueron tratados de manera muy injusta y no tomé partido en la elección; pero cuando veo algo que resulta inapropiado, lo señalo. Creo que él y su familia fueron tratados de manera muy injusta”, sostuvo.

Por último, Trump aseguró que no había hablado con Flávio Bolsonaro desde su llegada a Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro llegó a Miami tras salir de Brasil

El senador brasileño y su familia aterrizaron este miércoles en Miami, luego de abandonar Brasil en un avión privado que partió desde Argentina y realizó una escala en Ecuador antes de llegar al aeropuerto de Miami-Opa Locka.

La salida se produjo después de que la Policía Federal brasileña cancelara el martes los pasaportes ordinario y diplomático de Bolsonaro, quien había incumplido una orden judicial para entregarlos el lunes, en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Junto al senador viajaron su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas. El Gobierno de Estados Unidos confirmó que les concederá visados, aunque todavía no detalló qué tipo de permisos recibirán para permanecer en el país.

La declaración de Bolsonaro tras la derrota electoral

Tras perder el balotaje del domingo frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro no reconoció el resultado electoral. En un primer comunicado, se presentó como el “verdadero presidente” de Brasil, aunque una versión posterior modificó esa definición y lo describió como el “líder” de la oposición.

“Lideraré la oposición” desde Estados Unidos, afirmó el senador, al compararse con dirigentes como el opositor venezolano Juan Guaidó y la ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

Bolsonaro había encabezado la primera vuelta, pero Lula logró revertir el resultado y se impuso por una diferencia superior a los cuatro millones de votos. La jornada electoral, además, se extendió durante dos horas por orden de un juez de la Corte Suprema.

Pese a la postura de Trump, el mandatario estadounidense mantiene una relación de cercanía con la familia Bolsonaro, en medio de la crisis política que atraviesa Brasil tras los comicios.

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