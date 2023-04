Quién es la persona que filtró los papeles secretos del Pentágono y generó un escándalo en EE.UU.

ata de una persona - protegido su nombre - con las iniciales OG. Tiene 20 años y trabaja en una unidad militar de Estados Unidos.

Para realizar la filtración comenzó copiando los documentos, pero luego cambió de estrategia y los fotografió. Finalmente, se los entregó al grupo "Discord" para que los publicara en la web.

El misterioso OG

El Washington Post publica un artículo en el que intentó cuidar su identidad con el título: "Filtrador de documentos secretos de EE.UU. trabajó en base militar, dice un amigo"

OC filtración del pentagono en el WP.jpg El Washington Post reveló la identidad de quien filtró los papeles del Pentágono. (Foto: Washington Post)

El diario relata que llegaron hasta su identidad por medio de la plataforma que publicó los documentos clasificados. En encuentros con personas de "Discord" lograron precisiones sobre quién es la persona que puso tanto a la defensa norteamericana como a la diplomacia en una complicada situación con Ucrania y sus aliados europeos.

Resguardado en las iniciales OG, el Post da algunos datos para saber quién es y como hizo para extraer la información secreta.

Trabaja en un instalación militar de EE.UU. y desde allí pudo acceder a esos documentos. Es un joven de 20 años que además, tiene una gran afición por las armas y quienes lo conocen lo definen como "muy carismático".

El elemento clave que lo hizo prestar atención a esos papeles fue una sigla en inglés.

noforn.jpg "NOFORN", la clave que identifica a la información para no ser conocida por gobiernos extranjeros. (Foto: Gentileza The Guardian)

"NOFORN", la palabra clave

En realidad es un acrónimo que se forma con las palabras en inglés "NO FOReign Nations". Con eso estaban marcados todos los documentos que no podían ser compartidos o conocidos por otras naciones ( ni siquiera las aliadas).

Entonces, OG tuvo un primer plan: comenzó a copiar en papel todo lo que pasaba por sus manos. Así fue guardando un "archivo paralelo" de la información TOP SECRET.

Logró ponerse en contacto con los responsables de "Discord", un servicio de mensajería instantánea y chat de voz. Les mostró su información reservada y se convencieron de la autenticidad y la publicaron.

Pero el método de copiar a mano era muy lento y cambió de estrategia. Directamente, fotografió todos los papeles que pudo y los envió al servidor.

pentágono y Discard.jpg El servidor Discord, en donde se publicó la filtración de los papeles del Pentágono. (Foto: Gentileza Discord)

Un material sensible e "inconveniente"

Los papeles de este "Pentaleak" causaron de inmediato un problema con el gobierno de Ucrania y los aliados en la OTAN.

OG consiguió información sobre la estimación de los Estados Unidos sobre la marcha del conflicto y cuánto podría hacer el gobierno de Zelensky si no estuviera la OTAN detrás. También se filtró que Washington espiaba al propio mandatario ucraniano y a otros líderes europeos.

En concreto en los documentos revelados se ven:

Cartas y mapas de combate en Ucrania

Material de fotografías de los satélites militares de Estados Unidos

Detalles o análisis de la marcha de la guerra

Pero hay datos que pueden comprometer la seguridad del "topo en el pentágono".

descuido peligroso con los papeles del pentágono.jpg En las fotos que tomo el informante, se ven detalles propios que podrían ayudar a conocer su identidad. (Foto: Gentileza The Guardian)

¿Está seguro OG o terminará como Assange?

Desafiar a los servicios de inteligencia y al FBI puede ser muy arriesgado. En el propio artículo da un dato que puede traer problemas para él. Dicen que en las fotos que envió y se conocen, hay elementos de su lugar de trabajo o de donde sacó las fotografías. Con esos datos tal vez puedan llegar hasta él.

El artículo del Post consigna una de las apreciaciones sobre OG por parte que quienes lo conocen: “Es una persona inteligente. Él sabía lo que estaba haciendo cuando publicó estos documentos, por supuesto. Estas no fueron filtraciones accidentales de ningún tipo”.

Sin embargo, otro que quienes hablaron sobre él tienen una visión más dura y cree que las autoridades encontrarán a OG. Por eso, cortó todo contacto y confiesa que está preocupado por su futuro inmediato y qué pasará si lo encuentran. Teme que cuando lo hagan, no será acusado. En cambio, cree que OG será encarcelado sin el debido proceso en la Bahía de Guantánamo o desaparecerá en un “sitio negro”, si no es “asesinado” por lo que sabe.