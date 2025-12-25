Quién es Nasry Asfura, el candidato respaldado por Trump y declarado como ganador de las elecciones en Honduras

Noticia en desarrollo...

El giro a la derecha de América Latina

El demorado triunfo de "Tito" Asfura configura otro país de la región que pasa a ser gobernado por fuerzas políticas de derecha. Son ya 11:

Honduras

El Salvador

Costa Rica

Panamá

Rep. Dominicana

Ecuador

Perú

Paraguay

Bolivia

Chile

Argentina

america latina gira a la derecha

Con las claras referencias de Nayib Bukele desde El Salvador en América Central y Javier Milei, desde la Argentina en Sudamérica.

En los países gobernados por la izquierda, tres son complejos para caracterizarlos como democracias:

Cuba

Nicaragua

Venezuela

Y luego están:

México

Guatemala

Colombia

Brasil

Este giro a la derecha, le da ímpetu a Donald Trump y el departamento de Estado para su propósito de recuperar influencia en la región, gran parte de ella, ganada por China.