Quién es Nasry Asfura, el candidato respaldado por Trump y declarado como ganador de las elecciones en Honduras

Ya iba camino a ser una vergüenza para América Latina. Como las elecciones en Nicaragua, en Venezuela o en varios años en Bolivia. Honduras necesitó esperar 25 días para saber el nombre de su futuro presidente. Las elecciones generales se hicieron el pasado 30 de noviembre. Pero recién este 25 de diciembre se proclamó al vencedor en un recuento por demás turbio. Se trata de Nasry "Tito" Asfura, el empresario que derrotó al gobierno izquierdista de Xiomara Castro ( su candidata llegó lejísimos en un tercer lugar) y a otro empresario, Salvador Nasralla, calificado de moderado y con vínculos con el gobierno de Castro.