En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Honduras
Presidente
Por fin, presidente electo

Quién es Nasry Asfura, el candidato respaldado por Trump y declarado como ganador de las elecciones en Honduras

Las elecciones presidenciales fueron el 30 de noviembre. El candidato con más votos, gana la elección de manera directa. Un mecanismo simple para definir el nombre del futuro primer mandatario. El recuento se demoró casi un mes y Donald Trump presionó desde la Casa Blanca.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El empresario Nasry Asfura. Proclamado presidente electo de Honduras

El empresario Nasry Asfura. Proclamado presidente electo de Honduras, tras un mes de controversias. Aliado de Trump. (foto: A24.com)

Ya iba camino a ser una vergüenza para América Latina. Como las elecciones en Nicaragua, en Venezuela o en varios años en Bolivia. Honduras necesitó esperar 25 días para saber el nombre de su futuro presidente. Las elecciones generales se hicieron el pasado 30 de noviembre. Pero recién este 25 de diciembre se proclamó al vencedor en un recuento por demás turbio. Se trata de Nasry "Tito" Asfura, el empresario que derrotó al gobierno izquierdista de Xiomara Castro ( su candidata llegó lejísimos en un tercer lugar) y a otro empresario, Salvador Nasralla, calificado de moderado y con vínculos con el gobierno de Castro.

Leé también Elecciones en Honduras: el efecto sorpresa de Trump que impulsó a un candidato presidencial especial
Nasry Asfura, el candidato de derecha que tiene el respaldo de Trump en Honduras. (Foto: A24.com)

"Hoy, con profunda emoción, les extendio mi mano para caminar juntos. No les voy a fallar", dijo en un mensaje navideño, luego de ser proclamado como presidente electo.

Embed

El presidente argentino, Javier Milei, fue uno de los primeros en saludar al vencedor, en otro país de Latinoamérica que gira a la derecha.

milei por honduras

Aunque parezca una broma, es la mas absoluta verdad. Papá Noel, dejó al pie del árbol de Navidad de los hondureños, un regalo muy esperado: un presidente, por fin.

Noticia en desarrollo...

El giro a la derecha de América Latina

El demorado triunfo de "Tito" Asfura configura otro país de la región que pasa a ser gobernado por fuerzas políticas de derecha. Son ya 11:

  • Honduras
  • El Salvador
  • Costa Rica
  • Panamá
  • Rep. Dominicana
  • Ecuador
  • Perú
  • Paraguay
  • Bolivia
  • Chile
  • Argentina
america latina gira a la derecha

Con las claras referencias de Nayib Bukele desde El Salvador en América Central y Javier Milei, desde la Argentina en Sudamérica.

En los países gobernados por la izquierda, tres son complejos para caracterizarlos como democracias:

  • Cuba
  • Nicaragua
  • Venezuela

Y luego están:

  • México
  • Guatemala
  • Colombia
  • Brasil

Este giro a la derecha, le da ímpetu a Donald Trump y el departamento de Estado para su propósito de recuperar influencia en la región, gran parte de ella, ganada por China.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Honduras Presidente Donald Trump Karina Milei
Notas relacionadas
La trama secreta de las elecciones en Honduras que denunció Trump y que demorarían el resultado
Javier Milei celebró el triunfo de Asfura en Honduras y lo consideró una "derrota contundente del narcosocialismo"
¿De casada a deportada? La extraña situación de una joven cordobesa que se casó en los Estados Unidos

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar