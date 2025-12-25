El Papa León XIV celebró su primera misa de Navidad: "Justicia y paz"

También hizo un llamamiento particular para América Latina. "Pidamos por la responsabilidad de la clase política en los países latinoamericanos, para que el diálogo y el acuerdo tengan preeminencia por sobre las simpatías ideológicas", dijo León XIV.

Además, León XIV subrayó que la Navidad no es solo un recuerdo histórico, sino una llamada a la acción concreta: a cuidar de los pobres, a acoger a los migrantes, a promover la justicia y a erradicar las causas profundas de la exclusión y la violencia. Insistió en que negar ayuda a los necesitados es rechazar a Dios mismo, porque Cristo se identifica especialmente con los más vulnerables de la sociedad.

En su mensaje realizó una reflexión teológica profunda: la Navidad no es simplemente una fiesta sentimental, sino un anuncio de que Dios mismo se compromete con la humanidad, llamando a cada persona a vivir en comunión, amor y servicio. Recordó que Jesús nace para dar vida nueva, y esa vida nueva se manifiesta cada vez que los cristianos practican la misericordia, la generosidad y el perdón.

papa en el Vaticano Desde el papamóvil, León XIV saluda a los fieles reunidos en San Pedro en esta Navidad. (Foto: Reuters)

Finalmente, León XIV reiteró que la Iglesia está llamada a ser signo de fraternidad para todo el mundo, no encerrada en sí misma, sino misionera, abierta y solidaria. En una clara continuidad con lo que fue el pontificado del papa argentino, Francisco. Este llamado implica también un compromiso con la justicia social y la eliminación de las barreras que impiden la dignidad plena de cada ser humano. Mensaje que resonó tanto en su homilía como en los saludos previos dirigidos a la Curia y a los fieles.

Las palabras del Papa fueron seguidas por una multitud en la Plaza San Pedro y transmitido en directo por el canal de El Vaticano por las diferentes redes sociales. "El nacimiento de Cristo es el nacimiento de la paz", marcó en su reflexión final.