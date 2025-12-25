En vivo Radio La Red
Mundo
Papa
León XIV
Mensaje de Navidad

El Papa León XIV celebró su primera misa de Navidad: "Justicia y paz"

El sucesor de Francisco dio su primer mensaje desde que llegó al papado. Estuvo centrado en la necesidad de trabajar para la paz en el mundo para que se terminen todos los conflictos en el mundo. Envió un saludo especial a todos los pueblos de Medio Oriente.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
León XIV saluda desde el balcón vaticano. Su primer mensaje de Navidad fue una exhortación para la paz en el mundo y el fin de todos los conflictos. (Foto: Reuters) 

"Feliz Navidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones y en sus familias", fue el breve mensaje que dio el papa León XIV cuando saludó a los reunidos en la plaza San Pedro y a los millones que lo siguieron por televisión en el mundo entero. Por primera vez desde que fue electo como Papa el 8 de mayo de este año, se dirigió a los fieles católicos en la celebración más importante de la fe cristiana.

Leé también El papa León XIV condenó los bombardeos de EE.UU. y pidió detener la guerra entre Irán e Israel
El papa León XIV condenó los bombardeos de EE.UU. y pidió detener la guerra entre Irán e Israel (Foto: archivo)

León XIV leyó en italiano su mensaje que tuvo a la paz como el eje central. Comenzó con un saludo muy particular a los pueblos de Medio Oriente y dijo que pudo ver personalmente las privaciones y esperanzas - al mismo tiempo - por las que están atravesando desde hace años. Justamente, en su primer viaje al exterior, el Papa fue a El Líbano luego de visitar Turquía. Nombró puntualmente a Palestina y también a Israel y expresó: "Practicar la paz les dará justicia".

Enseguida, hizo una mención muy importante para el centro de Europa. "Recemos de manera especial por el martirizado pueblo ucraniano", dijo y pidió que cese el fragor de las armas y que la comunidad internacional halle definitivamente el camino de la negociación para la paz.

Embed

La paz como un valor universal, el mensaje de la Navidad

León XIV centró en la paz su primer mensaje como jefe de la Iglesia católica en Navidad. Describió varios de los conflictos armados que siguen abiertos en el mundo e hizo - luego de los casos anteriores - un especial énfasis en las guerras que conmueven a gran parte del continente africano.

También hizo un llamamiento particular para América Latina. "Pidamos por la responsabilidad de la clase política en los países latinoamericanos, para que el diálogo y el acuerdo tengan preeminencia por sobre las simpatías ideológicas", dijo León XIV.

Además, León XIV subrayó que la Navidad no es solo un recuerdo histórico, sino una llamada a la acción concreta: a cuidar de los pobres, a acoger a los migrantes, a promover la justicia y a erradicar las causas profundas de la exclusión y la violencia. Insistió en que negar ayuda a los necesitados es rechazar a Dios mismo, porque Cristo se identifica especialmente con los más vulnerables de la sociedad.

En su mensaje realizó una reflexión teológica profunda: la Navidad no es simplemente una fiesta sentimental, sino un anuncio de que Dios mismo se compromete con la humanidad, llamando a cada persona a vivir en comunión, amor y servicio. Recordó que Jesús nace para dar vida nueva, y esa vida nueva se manifiesta cada vez que los cristianos practican la misericordia, la generosidad y el perdón.

papa en el Vaticano
Desde el papamóvil, León XIV saluda a los fieles reunidos en San Pedro en esta Navidad. (Foto: Reuters)

Finalmente, León XIV reiteró que la Iglesia está llamada a ser signo de fraternidad para todo el mundo, no encerrada en sí misma, sino misionera, abierta y solidaria. En una clara continuidad con lo que fue el pontificado del papa argentino, Francisco. Este llamado implica también un compromiso con la justicia social y la eliminación de las barreras que impiden la dignidad plena de cada ser humano. Mensaje que resonó tanto en su homilía como en los saludos previos dirigidos a la Curia y a los fieles.

Las palabras del Papa fueron seguidas por una multitud en la Plaza San Pedro y transmitido en directo por el canal de El Vaticano por las diferentes redes sociales. "El nacimiento de Cristo es el nacimiento de la paz", marcó en su reflexión final.

