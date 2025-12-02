La trama secreta de las elecciones en Honduras que denunció Trump y que demorarían el resultado

Embed

Eso no basta para Donald Trump. "¡La democracia debe prevalecer!", escribió en su cuenta social. Sólo 500 votos separan a Asfura de Nasralla, pero todavía se desconoce que votó el 53% del electorado.

Honduras: La trama secreta de la elección que hartó a Trump

La elección está en una encrucijada. Desde hace más de 24 horas, el recuento de los votos no supera el 50% de la base electoral. Algo inaceptable. Para los propios hondureños y también, en la Casa Blanca.

El escrutinio está demorado por la composición del Consejo Nacional Electoral (CNE). No es un organismo estatal o autónomo que se maneje con autoridad. Está integrado por representantes de los partidos políticos. Su presidenta en este momento - es rotativo - Ana Paola Hall, responde a Nasralla. De los vocales, Cosette López-Osorio, representa a Asfura y Marlon Ochoa a Moncada, la candidata oficialista que perdió toda chance.

Las actas, para ser válidas, deben estar refrendadas por las tres autoridades y ese es el problema. Cuando Asfura sacó la ventaja de dos puntos sobre el otro candidato de derecha, el recuento se frenó. Con solo 500 votos de diferencia. Pero apenas el 47% de los votos escrutados. En ese momento, la representante de Nasralla pidió la apertura de las urnas para comparar las actas con los votos efectivamente depositados en ellas.

La representante de Asfura dijo que no, porque no había denuncias de irregularidades para dar ese paso. Allí se bloqueó el proceso. Si la firma de todos los sectores, se frenó el recuento oficial. Fue el momento en que las alarmas llegaron hasta Washington.

demoras en Honduras

El papel de Donald Trump en la elección de Honduras

En su idea de retomar de manera activa la influencia de los Estados Unidos en todo el mundo, recuperar el papel principal de influencias en América Latina es importante. En Sudamérica, con Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina y ahora Bolivia y Chile, tiene un sólido bloque alineado, aún con matices.

En Centroamérica, países como Nicaragua y Cuba se muestran como un contrabalance para los Estados Unidos. Honduras se sumó con el gobierno de Xiomara Castro. Por eso, en esta elección, Donald Trump se pronunció activamente por la candidatura de "Tito" Asfura. El empresario es un aliado de Donald Trump.

Al recibir la información del Departamento de Estado, decidió involucrarse activamente. Ante el temor de que quien parecía el electo presidente en la noche del domingo, Asfura, perdiera la elección. Trump también recibió otro dato indicativo. El Partido Nacional (el de Asfura) dominará el Congreso, con por lo menos el 50% de las bancas. Difícil es que en una elección general, un partido político domine con tanta claridad en el Poder Legislativo y la elección presidencial sea voto a voto. Por lo general, es la elección presidencial la que tracciona el resultado para la integración del Congreso.

Por eso, el presidente de Estados Unidos fue muy claro en su mensaje: "El pueblo hondureño votó masivamente el 30 de noviembre. La Comisión Nacional Electoral, el organismo oficial encargado del recuento de votos, suspendió abruptamente el conteo a la medianoche".

Y entonces, hizo un llamado que puede entenderse como de "la tranquilidad" para unos y otros. El general Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Había dicho que asumiría el control "institucional" de la elección, pero desde Washington se le dijo que no lo hiciera y aceptó. Hizo falta otra comunicación importante.

El representante del gobierno en el CNE, Marlon Ochoa, fue el primero en no firmar en algún momento del recuento. Ya la "delfín" de Castro no tenía chance alguna y para peor, la tendencia contraria, Asfura, llevaba clara ventaja sobre Nasralla. Ochoa en 2019 atacó la embajada de Estados Unidos.

Esa acción - un delito - nunca fue castigada por la justicia hondureña. Sin embargo, Ochoa, hizo esta vez lo mismo que el militar. Aceptó lo que escuchó al otro lado del teléfono, el mensaje de Washington.

La diferencia quedó estancada entre Asfura y Nasralla. Con una ventaja mínima para el candidato de Trump. Por eso el mensaje de la Casa Blanca es clara: no se debe "alterar" a la voluntad popular. "Si lo hacen, será un escándalo", advierte el presidente de Estados Unidos.